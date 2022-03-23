媒體人李艷秋開庭批二哥「貪婪」挨告　法官判免賠...理由出爐

▲媒體人李艷秋批自己二哥「貪婪」遭求償30萬元，法官判免賠確定。（圖／翻攝李艷秋的新聞夜總會）

記者黃哲民／台北報導

資深媒體人李艷秋與二哥李金水，為了處理母親遺產而反目，雙方3年前因分割遺產的民事案件出庭時，李艷秋當庭指摘二哥「貪婪」，事後被二哥提告求償精神慰撫30萬元，台北地院一審認為事情發生在不公開審理的法庭內，李艷秋也沒拿不相干的情節謾罵，判李艷秋全部免賠，李金水不服、提起上訴，台北地院二審今再判他敗訴，李艷秋免賠確定。

本案源於李母過世後，李金水狀告李艷秋與其他手足，訴請台北地院家事法庭判決分割母親遺產，李艷秋2020年2月14日上午10時許為該案出庭，不認同二哥主張的分割遺產方式，當庭數落二哥「貪婪」等語，李金水不甘挨罵，告李艷秋涉嫌公然侮辱。

檢方查明當時該案採取不公開審理，並無不相關的人在庭旁聽，不構成「公然」要件，將李艷秋不起訴。李金水再提起本件求償案，主張當時在庭還有書記官、家事調查官等人耳聞，使他的人格蒙受負面評價，要求李艷秋賠償精神慰撫30萬元。

李艷秋抗辯表示，分割遺產案依法不公開審理，開庭時不屬於公開場合，法官、書記官等人均有專業判斷能力，難以認定他們聽到「貪婪」一語就瞧不起李金水，何況她說「貪婪」仍算訴訟攻防的主張，不是以破壞二哥名譽為目的。

法官查明當時確無不相關旁聽民眾在場，媒體後來報導李金水指控李艷秋涉嫌公然侮辱的不起訴處分，才得知事發經過，且李艷秋指摘李金水「貪婪」，是針對分割遺產方式的訴訟攻防，並非拿不相干的事謾罵二哥，一審判李金水敗訴，二審今駁回李金水上訴，李艷秋免賠確定。

李艷秋40年前主持教育性電視節目《每日一字》，因字正腔圓與笑容甜美，成為家喻戶曉的華視當家主播，後來與丈夫李濤在TVBS陸續開播多個談話性節目，近年淡出螢光幕，仍不時會針對時事發表評論文章。她另被二哥指控涉偽造文書盜蓋母親印章，2人的親大哥李金桂出面坦承一人所為，李艷秋日前獲不起訴。