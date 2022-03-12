高雄醉漢深夜襲警影曝！勇警負傷掏辣椒水狂噴　秋條秒慫摀臉喊痛

▲吳姓醉漢被噴辣椒水一臉痛苦。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名王姓計程車司機打電話深夜求助，表示車上有一名喝醉酒的乘客，對他大聲咆哮，結果員警抵達現場之後，這名喝醉酒的乘客不斷辱罵員警之外，還用力推擠員警，造成員警受傷！還好員警及時掏出辣椒水，控制全場。

這起案件就發生在11日23時55分，一名計程車司機打電話求助自己在文自路、孟子路上和乘客發生糾紛，員警沈建明、賴涵芸立即前往才發現，54歲的王姓司機表示，他車上載的39歲的吳姓乘客在三民區上車，還說自己要去文自跟孟子路口，結果抵達之後，吳姓乘客卻說這是新莊仔路，而且情緒越來越激動。

▲吳姓醉漢被噴辣椒水一臉痛苦，最後被優勢警力逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲分局長陳文耀（左）慰問受傷員警，明顯可以看到他的腳上了繃帶。（圖／記者吳奕靖翻攝）

沒想到員警轉身要詢問吳姓男子時，他不斷開罵員警，同時還推打員警，員警沒有防備結果受傷，但是過程當中掏出了辣椒水伺候對方，吳姓男子痛苦，同時支援警力也抵達協助，將吳姓男子帶回派出所依照妨害公務送辦，而受傷的沈姓員警回到派出所檢查傷勢，發現自己的腳部大姆指受傷，只有輕傷，所以不送醫。