學者批台灣人菜英文是謊言　日本英文差也沒爆發國安危機

▲學者何萬順認為台灣人菜英文是謊言。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

「台灣人菜英文」是謊言！台大今天（26日）舉行反思「雙語國家」政策論壇，學者指出，說台灣人菜英文根本是謊言，在2017年10月，當時媒體報導「台灣學生菜英文成國安危機」，但大家都知道，日本的國民英文平均程度比台灣差，「日本有爆發國安危機嗎？」呼籲政府應該放棄2030年雙語國家的雙輸路徑，改以「多語台灣、英語友善」的雙贏策略。

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▲台大舉辦反思「雙語國家」政策論壇，學者批評台灣人菜英文是假新聞。（圖／記者許敏溶攝）

台大人文社會高等研究院今天舉辦「預知平庸與貧乏：反思『雙語國家』政策」高峰論壇，邀請國內學者與會，高等研究院院長廖咸浩首先指出，「雙語國家」是台灣獨創，這種政策目標更是台灣特有奇想，把英文當成國家語言，是「既天真又荒腔走板的建議」，最好把這個鬼影子趕出生活之外。

▲廖咸浩認為，英文好壞與國力沒有緊密關係。（圖／記者許敏溶攝）

廖咸浩表示，不諱言，台灣英文還有更大進步空間，但整體而言，台灣也比日本好，而且英文好壞與國力沒有緊密關係，問題在於我們自己對英文焦慮，日本英文比我們差，但國力勝過台灣，菲律賓英文比台灣好，但國力有勝過台灣嗎？更特別的是，喊出台灣英文差，卻是在台灣經濟變好的狀況才產生，這是非常弔詭的現象。

廖咸浩認為，只要對語言歷史稍有了解都知道，國際通用語與帝國霸權一體兩面，隨著霸權的興衰來來去去，與語言本身「優越性」無關，政府力推雙語國家政策，首要問題是母語將更加邊緣化，最後必然走上「揚英抑中」之路，更何況競爭力與思考力和雙語政策不一定相關。

東海大學外國語文學系林南&蒲慕蓉講座教授何萬順更指出，台灣人菜英文根本是謊言，而且這是業者與媒體聯手年年炒作，逼的教育部做成「大學英檢作為畢業門檻」的重大決策，2011年時，高達92%大學以英檢作為畢業門檻，逼迫全台每年上百萬大學生自費考英檢，但卻在2018年被高等行政法院判決無效。

▼學者何萬順認為台灣人菜英文是假新聞。（圖／記者許敏溶攝）

何萬順進一步指出，「台灣人菜英文」的假新聞在2017年達到顛峰，在當年10月12日，中國時報頭版頭報導「多益成績吊車尾，台灣慘輸大陸南韓」，同一天第五版大標是「台灣學生菜一文成國安危機」，隔天更有立委要求教育部將英語列為第二官方語，但大家都知道，日本平均英文能力不如台灣，「日本有爆發國安危機嗎？」為什麼台灣就會有國安危機。

蔡英文2020年成功連任後，確立「雙語國家」為國家政策，何萬順呼籲政府，應該兼顧台灣在法律上有20種國家語言及英語為國際共通語事實，摒棄「2030年雙語國家」的雙輸路徑，改以「多語台灣、英語友善」的雙贏策略。