騎士「翹孤輪」載妹仔耍帥！下秒失控衝撞　他噴飛慘死瞬間曝

▲非洲男子騎車「翹孤輪」載妹仔耍帥。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

非洲牙買加一名男性騎士載著一名女性出遊，結果他半路突然耍帥「翹孤輪」狂飆，沒想到機車卻因此失控，後座妹仔當場摔車連滾多圈，而他自己在撞上休旅車後噴飛喪命。





KINGSTON, Jamaica - Um motoqueiro morreu como resultado de ferimentos recebidos em um acidente de moto ao longo da estrada 'Old Hope Road' em Kingston no domingo. pic.twitter.com/RXOIYKg5ZT — Marcelo Costa (@Marcelo21787971) March 25, 2022

根據《Jamaica Observer》報導，牙買加一名男子騎著機車載一名女性出遊，結果騎到半路時他突然一時興起，耍帥「翹孤輪」狂飆。從網路上曝光的畫面可以看到，機車上的兩人都沒有戴安全帽，在前輪翹起之後機車直接失控狂甩，後座妹仔當場摔車，在馬路上連滾多圈，身體多處受傷。

而前座騎士就沒這麼幸運，機車在擦撞到路邊一輛休旅車後，他直接噴飛出去，最後緊急送醫後仍宣告不治。

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