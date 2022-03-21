　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

給媽媽最好的禮物　奇美博物館「愛之夢」母親節音樂會

▲奇美博物館將於5月7日舉辦一場幸福溫馨的母親節音樂會，邀請大家帶著媽媽一起聆賞充滿「愛」的鋼琴與聲樂表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美博物館將於5月7日舉辦一場幸福溫馨的母親節音樂會，邀請大家帶著媽媽一起聆賞充滿「愛」的鋼琴與聲樂表演。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

迎接五月母親節，奇美博物館將於5月7日舉辦一場幸福溫馨的母親節音樂會，邀請大家帶著媽媽一起聆賞充滿「愛」的鋼琴與聲樂表演，一連串耳熟能詳的經典名曲陪伴媽媽打造難忘的珍貴回憶。

奇美博物館每年推出許多不同類型的音樂活動，提供民眾聆賞古典樂的機會，去年首度規劃母親節音樂會，為古典樂迷打造一個情感滿溢的特別佳節，獲得熱烈迴響。今年再度舉辦母親節音樂會，並以「愛之夢」為主題，藉由鋼琴獨奏與聲樂獨唱，傳遞各種不同的愛與美好，希望觸動每個媽媽心靈最柔軟的部分，進而讓媽媽感受到溫暖與滿足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

音樂會上半場由知名鋼琴家嚴俊傑帶來鋼琴獨奏，嚴俊傑為兩屆奇美藝術獎得主，曾獲聖彼得堡普羅柯菲夫國際鋼琴大賽季軍，現為國立台灣師範大學音樂學系專任副教授，精湛琴藝與演奏魅力深獲粉絲喜愛。嚴俊傑同時也是整場音樂會的導聆，他將與民眾分享每個曲目關於愛的故事。

上半場曲目規劃共分三單元，「媽媽請聽我說」單元演繹莫札特《小星星變奏曲》，熟悉的旋律穿插變奏技法，時而輕柔溫和、時而華麗繽紛，展現愉悅氛圍；「追憶童真歲月」單元則演奏兩首歡快的柴可夫斯基鋼琴小品；最後「詠嘆愛之禮讚」單元，演繹舒曼與克拉拉互訴衷情的兩首曲目，傳遞兩人心靈契合的堅定之愛，壓軸曲目則是李斯特《愛之夢》第三號，在大家熟悉的優美旋律與絢麗的琴藝技巧中，點出本次音樂會的命名。

下半場聲樂獨唱會，由知名女高音黃莉錦擔綱，黃莉錦為兩屆奇美藝術獎得主，曾獲法國馬賽第10屆聲樂國際大賽評審獎，現為東吳大學音樂學系專任助理教授，其歌聲情感飽滿且張力十足，演出邀約不斷。

在曲目部分，下半場風格截然不同，「慵懶的迷人香頌」單元以卡巴萊（Cabaret）曲風與強烈探戈旋律，讓人彷彿置身法國小酒館般放鬆自在，其中當代頂尖舞台作曲家科特．威爾（Kurt Weill）經典名曲《Youkali》，更充分展現聲樂家的迷人聲線。接著「幽默的法式詠嘆」單元，演唱三首法國知名喜歌劇的詠嘆調，詼諧幽默唱作俱佳的演繹，令人莞爾一笑。最後「幸福的玫瑰人生」單元，帶來三首廣受歡迎的曲子，並以《玫瑰玫瑰我愛你》作為終曲，象徵帶領媽媽迎向燦爛如玫瑰般的人生。

奇美博物館表示，「愛之夢──獻給母親的音樂會」將帶給大家一個歡愉且盡興的音樂饗宴，邀請民眾帶媽媽前來聆賞，度過一個不一樣的母親節。更多資訊請上奇美博物館官網（www.chimeimuseum.org）。

►角落小夥伴相機Q爆！1450元手刀搶

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國寶級漆藝家陳火慶4代傳承！「蓬萊塗」曾是日本觀光客必備伴手禮

大範圍「更強雷雨彈」灌全台！急升降10°C下到周四　一張圖看變天

台劇成績亮眼！文策院與Netflix合作　共同深耕、行銷台灣原創故事

全國時尚創意賽　嘉藥粧品成績亮眼

【英語多益通】睽違10年央行宣布「升息」　英文怎麼說

東港農漁鄉親大爆滿　周春米建設東港、發展東港

明上班時間變天「劇烈降雨+春雷強陣風」！　 一路下到週四再迎鋒面

東航墜機班機上是否有台人？台灣分公司：待總部回應

同事自介都說「我是板橋人」不說新北！釣出北部人解惑　1狀況例外

確診足跡到星巴克喝咖啡　2門市緊急閉店消毒

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東方航空疑似殘骸影片

東航波音737客機「斷崖式驟降」　飛機大角度俯衝...132人失聯！

３隻毛小孩塞爆寵物推車！萌貓擠到剩一顆頭：歸剛欸

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

原民婚禮鮮肉帥唱《辣台妹》　最嗨主婚人尬起舞超熱情！

國寶級漆藝家陳火慶4代傳承！「蓬萊塗」曾是日本觀光客必備伴手禮

大範圍「更強雷雨彈」灌全台！急升降10°C下到周四　一張圖看變天

台劇成績亮眼！文策院與Netflix合作　共同深耕、行銷台灣原創故事

全國時尚創意賽　嘉藥粧品成績亮眼

【英語多益通】睽違10年央行宣布「升息」　英文怎麼說

東港農漁鄉親大爆滿　周春米建設東港、發展東港

明上班時間變天「劇烈降雨+春雷強陣風」！　 一路下到週四再迎鋒面

東航墜機班機上是否有台人？台灣分公司：待總部回應

同事自介都說「我是板橋人」不說新北！釣出北部人解惑　1狀況例外

確診足跡到星巴克喝咖啡　2門市緊急閉店消毒

東航「死亡俯衝」132人空難　普丁向習近平表達慰問

東航突從9000公尺高「筆直墜落」！前飛行員曝2可能原因：非常罕見

動物觸電2015年3000多件　經濟部製圖澄清：不是比爛，不斷改善

基隆童話藝術節強勢回歸　5000學生共創裝置藝術亮相

這款男人可以嫁！愛妻如命TOP3星座公開…獅子男「絕不讓妻委屈」

柯瑞連2年季末受傷：本季的勇士不同　11戰8場作客成大挑戰

烏克蘭新都市傳說：神秘阿嬤招呼「來吃餡餅」　毒殺8名俄軍

林右昌包場陪基隆高中生看《時代革命》力挺香港

貝克漢把IG「借給烏克蘭醫生」！　揭驚人實況：24小時冒生命危險

飯店買1送1！住進山中紫藤花秘境有免費早、晚餐　再到礁溪泡湯

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

嘉義確診夫妻遊屏東足跡曝　墾丁凱薩、萬巒海鴻

大叔超商「搭訕氣質長髮妹」　網見手法嗨喊：拜師了

上班族最愛的網紅TOP 20

星巴克「買1送1縮水了」？內行2字解答

高雄限定？「這張紙」曝南北差異　台北人：沒看過

農遊券估有7萬張用不完！農委會宣布4／6免費送

今天春分！6大禁忌別犯　深夜記得「做1件事」旺整年

「穿戰服約會」無預警見家長！男友急解釋...她糗爆了

一定見過「鞥」！果粉笑曝1動作秒讀出來

機上有台人？台灣分公司：待總部回應

明上班時間變天「劇烈降雨+春雷強陣風」！

更多熱門

相關新聞

飛彈襲來！烏克蘭媽媽「肉身護嬰兒」重傷

飛彈襲來！烏克蘭媽媽「肉身護嬰兒」重傷

烏克蘭27歲媽媽奧爾加（Olga）在基輔遭遇空襲，當她看到6周大的女兒快被飛彈碎片擊中，立刻抱住孩子，以肉身保護她，目睹血跡時奧爾加心驚膽跳，以為是女兒遭彈片劃傷，直到孩子的父親說，「奧爾加，這是妳的血，不是女兒的。」她才驚覺自己頭部受傷，而她獲救後的畫面也迅速在網路上瘋傳。

13歲柴退化走不動　媽做輪椅陪伴

13歲柴退化走不動　媽做輪椅陪伴

2022母親節必買「加大版」保養神品

2022母親節必買「加大版」保養神品

奇美醫學中心研發團隊屢獲大獎！

奇美醫學中心研發團隊屢獲大獎！

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

關鍵字：

媽媽禮物奇美博物館母親節音樂會

讀者迴響

熱門新聞

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

快訊／高雄機車誤上國1！逆向遭撞亡　中內線車道封閉

小情侶娃娃機店嘿咻影片外流　2男PO臉書下場曝

哈利、梅根遭傳4年婚玩完！

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

《全明星》粿粿傳懷孕「直播露餡」

男友「狂摳肚臍害她想尿尿」！羞問：通到哪　醫解答了

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

面試被問「租屋嗎」有玄機！內行揭暗黑內幕

東航「筆直5秒墜落」影片曝光

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

烏克蘭神風特攻隊　被擊落也要拖俄軍陪葬

即／俄退出WTO草案　已遞交下議院審議

觀眾狂嗆蘇慶儀！楊謹華：謝謝大家走心

吳尊宣布1家4口移居大陸！

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面