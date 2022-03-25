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【廣編】妹神演唱會倒數！台哥大MyMusic送會員前進搖滾特區

▲▼妹神演唱會倒數！MyMusic送會員前進搖滾特區 。（圖／業者提供）

圖、文／台灣大哥大提供

天后張惠妹《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》倒數開唱，帶動MyMusic平台上張惠妹歌曲點聽率飆升300%，可見妹神魅力無人能擋！為讓歌迷參與這場歌壇盛世，MyMusic繼推出多檔抽票活動後，今日再為粉絲謀福利，帶來最終加碼活動，民眾只要於3月27日前在momo購物網消費MyMusic序號方案並開通，即可獲得抽獎資格，將送4位幸運粉絲前進搖滾區(特區)，近距離欣賞妹神的精彩演出。

MyMusic也特別推出全台限量300組的「aMEI ASMR獨家授權款可調式口罩掛繩」，即日起至4月15日止，民眾透過台灣大通路申辦MyMusic方案，或於MyMusic官網升級金星會員指定方案並點聽指定歌單任1首歌以上，即有機會獲得口罩掛繩。此外，momo滿額贈用戶消費滿5000元，除享有免費聽MyMusic 30天，於MyMusic活動頁登記資料並點聽歌曲，也有機會將口罩掛繩帶回家。、

MyMusic再加碼推出張惠妹金曲點聽活動，黑鑽VIP、金星會員與momo滿額贈會員於4月16日前至MyMusic官網活動頁登記資料，點聽《最精選►aMEI》歌單最多的前100名會員，即有機會獲得NOTHING ear (1)真無線藍牙耳機，共五名。此外，天后張惠妹也特別錄製獨家語音訊息給台灣大哥大的歌迷，用戶拿起手機播打8787即可免費聆聽。

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