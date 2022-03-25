街口配售基金狠削9000萬　胡亦嘉1000萬、美女嫩妻50萬交保

記者黃哲民、葉國吏／綜合報導

街口投信前負責人胡亦嘉，涉嫌「鎖量」獨厚少數人申購「期街口布蘭特正2」ETF基金，不法獲利9000多萬元，胡亦嘉與妻子等共5人被檢調以涉犯背信罪嫌約談。複訊後胡亦嘉涉犯《刑法》背信罪，諭令1000萬交保、限制出境出海、住居；妻子莊郁琳50萬交保。

▲胡亦嘉涉背信1000萬交保。（圖／記者黃哲民攝，下同）

「期街口布蘭特正2」代號00715L，是一檔與石油相關連的ETF基金，據悉，前年（2020年）第一批發行後，市價比申購價飆升約30%到超過300%，相當熱門，街口投信同年追加發行第二批，申購者眾，最後卻僅有「個位數」的幸運兒買到，且發行數被「鎖量」，在市場上更搶手。

▲莊郁琳50萬元交保。

檢調獲報查出，胡亦嘉涉主導獨厚特定申購人，若雙方有關連性、甚至胡亦嘉從中拿到好處，可能構成犯罪行為，所以這筆9000多萬元獲利目前被視為不法所得，全案依《刑法》背信罪嫌偵辦，調查他是否違反內控規定並收受好處。

▲街口投信董事長王律傑200萬交保。

經檢察官漏夜複訊後，認胡亦嘉涉《刑法》背信罪，諭令1000萬交保、限制出境出海、住居，胡亦嘉妻莊郁琳50萬交保；街口投信董事長王律傑200萬交保、地產大亨楊健一兒楊立偉100萬交保。