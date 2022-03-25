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具俊曄夜奔大S豪宅首發文　黑底白字解答小S難忘20年前1件事

記者黃翊婷／綜合報導

韓團「酷龍」成員具俊曄宣布與大S（徐熙媛）結婚，隔天隨即飛抵台灣，並在20日零點隔離結束出關。具俊曄20年前曾帶小S與黃子佼去一間韓國餐廳吃螃蟹，黃子佼日前在新節目上提及此事，小S受訪時也說過難忘那間餐廳的醬油蟹蓋飯，這件事傳回韓國，引發當地網友熱議，紛紛敲碗要求解答；具俊曄也在25日凌晨於IG發文公布餐廳名稱並反問，「這裡還在營業嗎？」

▲具俊曄背九九乘法表。（圖／翻攝自Instagram／djkoo、elephantdee）

▲具俊曄曾帶大小S到首爾旅遊，小S難忘當時吃到的醬油蟹蓋飯。（圖／翻攝自Instagram／djkoo、elephantdee）

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黃子佼13日在新節目《一鳴驚人》的記者會上，被問到大S閃婚具俊曄的事，他表示，20年前與小S交往時曾見證兩人的戀情，當時具俊曄帶他們去韓國一間餐廳吃生螃蟹，非常好吃；之後，小S在受訪時也提到，當時具俊曄帶她與大S在首爾旅遊，雖然已經過了20年，但她還是難忘那時吃到的醬油蟹蓋飯，姊妹倆也曾再度赴韓旅遊，卻都找不到那間餐廳。

具俊曄住進大S家後首發文。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）

▲具俊曄分享網友製作的哏圖。（圖／翻攝自Instagram／djkoo，下同）

這件事情傳回韓國後，引發當地網友熱議，還有人製作哏圖，要求具俊曄出面「解釋」。對此，具俊曄25日凌晨在IG發文，這是他抵達台灣見大S之後，第一次對外發聲，內容提到，該間餐廳的名字是「Pro醬螃蟹」，但他之後再訪時，店家好像已經不在原址了，「這裡還在營業嗎？如果搬走了，請告訴我地址。」

由於具俊曄的文章使用韓文，不少台灣網友紛紛留言表示看不懂，「姊夫能不能給個中文版本」。很快就有熱心網友幫忙解釋，並透露這間「Pro醬螃蟹」也有人翻成專業醬蟹或普樂醬蟹，似乎有3間店，總店位於新沙洞，另外2家則在三成洞和仁川。

▼該餐廳名稱是「Pro醬螃蟹」。

具俊曄住進大S家後首發文。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）

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