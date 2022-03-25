小三童打到同學！對方家長怒求「寫4篇悔過書」　兒哭：怎麼寫？

▲一名小三學童因不小心揮到同學，竟被對方家長要求寫4篇悔過書。（示意圖／資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

會不會有點小題大做了？一名媽媽在臉書發文表示，就讀國小三年級的兒子近日不小心揮到同學的胸口，當下雖有道歉，但對方家長卻要求兒子寫4篇悔過書，甚至還揚言通報教育局，讓兒子回家後無助地問「媽媽有人因為這樣寫悔過書嗎？ 悔過書怎麼寫？」還一邊寫一邊哭，令媽媽看了相當心疼。

這名媽媽在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，兒子近日在學校因為手揮來揮去，不小心揮到同學胸口，當下雖有關心對方並馬上道歉，隔天也有再次關心及道歉，但對方家長卻覺得這樣不夠，要求她的兒子寫2篇、一篇200字的悔過書，「原本要求要兒子寫4篇，還說要通報教育局。」

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媽媽指出，兒子回家後，便一直問她「媽媽有人因為這樣寫悔過書嗎？悔過書怎麼寫？」還一邊寫一邊哭，讓她不禁直言，對方家長會不會有點小題大做，「同儕在一起，難道不會碰撞？難道不會受傷？重點今天不是打架，兒子也不是故意的，如果家長都這樣，是不是小朋友都不要玩在一起了，因為只要自己小孩受傷，就要對方寫悔過書。」

媽媽透露，對方原本說一個星期一篇，要寫一個月，總共4篇，但她也跟老師說，這樣她沒辦法接受，所以才改成2篇，而她之所以會同意讓兒子寫悔過書，主要是希望可以讓兒子有所警惕，也讓他知道下次要注意自己的行為，「但如果對方再有提什麼無理要求，我就沒辦法接受，真的想鬧大，那就鬧大。」

▲媽媽PO出兒子的手寫悔過書。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社，點圖可放大）

文章一曝光，許多網友紛紛留言「除非是是惡意的，不然不用這樣找碴吧」、「做完該有的道歉和關心剩下就不用理會她了。適可而止」、「感覺寫悔過書的孩子心理也受傷了」、「我會讓孩子寫個道歉信給對方小朋友，不會讓他寫什麼悔過書」、「不要寫，對方家長沒有權利處罰你的小孩，讓他們去通報」。

另外，也有網友提醒「悔過書就是一個證據喔，千萬不要寫悔過書給對方喔，原本沒事，寫個悔過書，可能就會變成有事，上面很多家長說本來就會教小孩子寫悔過書，但悔過書寫給自己的家長是沒有問題的，如果跟別人有糾紛就不可以寫這種東西交給對方，如果對方要告到教育局去就遵循正當的管道，很多仲裁者還是很公正的，並沒有你想的這麼可怕喔。」

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