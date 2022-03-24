彭文正律師張靜按摩店裝監視器　偷拍顧客全裸更衣長達5年

▲律師張靜。（資料照／記者黃哲民攝）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人彭文正的律師張靜近來涉嫌在經營的美體沙龍裝設監視器偷拍顧客按摩、更衣畫面，被依違反個資法、妨害秘密罪遭台東地檢署聲押，民間司改會罕見要求法務部長道歉。不過，台東地檢24日偵結起訴，根據起訴內容，張靜架設監視器偷拍顧客全裸更衣及裸露隱私部位，時間長達5年以上。

張靜涉嫌在經營的美體沙龍裝設監視器偷拍顧客按摩、更衣畫面，被依違反個資法、妨害秘密罪遭台東地檢署聲押，不過在張靜聲請提審後，法院裁定釋放。

此案爆出後，有所謂政治追殺的說法，主因在於彭文正長期追打總統蔡英文論文案，而張靜為其律師。在此同時，民間司改會罕見發出聲明，認為東檢違反保障律師獨立的國家責任，應追究東檢與承辦檢察官的責任，甚至要求法務部長向社會道歉。

不過，東檢24日以違反刑法第315之1第2款妨害秘密罪、個人資料保護法第41條罪，對張靜等人提起公訴。根據東檢的新聞稿內容，也直接點出張靜架設監視器偷拍的犯罪事實，打臉所謂政治追殺的揣想。

東檢指出，張靜與其女友分為美體沙龍的負責人及服務人員，在105年11月時，張靜與保全公司簽訂監視器買賣契約，買斷該保全公司銷售的監視器設備、監視器主機儲存影片檔案設備，張靜還認為設備儲存硬碟容量不足，又另行加購大容量儲存影片硬碟。

東檢表示，張靜請保全公司人員依照其指示，在按摩房間(亦為顧客更衣 處)的天花板，架設監視錄影、錄音設備，並刻意將 其中一顆鏡頭朝向按摩店內按摩床，以攝入所有來店按摩顧客全裸更衣及裸露隱私部位的全部過程。

東檢表示，保全公司工程師，並依張靜指示，每半年一次，將特定日期的偷拍影片檔案拷貝，存入隨身碟後，持至張靜經營的律師事務所，交予事務所的行政助理，截至查獲為止，偷拍時間長達5年以上。