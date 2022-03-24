10萬網紅大鬧飯店！辱罵懷孕員工「打了妳我賠得起」：我爸是總裁

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸海南三亞一名女子近日因延遲退房問題，暴怒指著懷孕5個月的櫃檯人員嗆，「我有10萬粉絲。我的爸，總裁。我的哥，（開）庫里南，600萬（人民幣，下同，約新台幣2700萬元）」、「打了妳，我賠得起，並且不進局」。不可一世的囂張態度在網路引發熱議。

▲涉事女子。（圖／澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，事發影片顯示，該名穿著長袖外套搭配水藍色短褲的女子，指著懷孕的飯店前台工作人員狂嗆，「我有10萬粉絲。我的爸，總裁。我的哥，庫里南（Cullinan，勞斯萊斯SUW），600萬。」

工作人員回覆稱，「您說延遲到4點，我也跟您打電話確認了。」短褲女則接著罵，「不要咬著這幾個字不放，最起碼給我免一晚的房費起步，要不然我怕對妳這個孕婦動手…打了妳我賠得起！並且不進局（警察局）。」

▲ 被罵的女員工有5個月身孕。（圖／澎湃新聞）

據酒店方描述，該女士17日上午因在外遊玩，致電酒店要求延遲至下午4點退房；大堂副理回覆稱，按規定退房時間一般為中午12點前，但考慮到該客人的特殊情況，可為其免費延遲至下午3點，後因該客人一再強烈要求給予通融，故最終同意可免費為其延遲到下午4點退房。

然而，該客人又要求免費退房時間延遲至下午6點。酒店回覆稱，只能到下午4點，若因故需要延遲至下午6點退房，依據規定需收取半日房費。

酒店的回覆令該名女子氣炸，因此大堂對工作人員進行砲火轟炸。該名被罵的員工因已懷孕5個月，酒店考慮其人身安全，最後報警處理。

派出所出面調解，該名客人返回酒店後，要求賠償2晚房費。酒店為不影響其他客人，最終免收其延遲退房的相關費用，但對賠償2晚房費的無理要求予以拒絕。該名女子最終於17日傍晚離店。