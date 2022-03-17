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社會 社會焦點 保障人權

楊登魁病逝驚爆被A上億！悠活前董座趁合夥狂挖錢　業務侵占起訴

▲▼悠活渡假曾忠信。（圖／資料照）

▲悠活渡假集團負責人曾忠信涉嫌侵占與楊登魁合資的「登信公司」上億元。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

墾丁悠活渡假集團負責人曾忠信多年前與影視大亨楊登魁合資，準備以「登信公司」在基隆蓋飯店，楊登魁過世後，飯店興建事業一度停擺，楊登魁的兒子楊宗憲接手了解公司狀況時，發現登信持續可疑的大額支出而提告，台北地檢署查出，曾忠信利用代墊款等名義，掏空超過1億元，17日依業務侵占等罪起訴曾忠信。

曾忠信曾是悠活度假村等飯店董事長，一手打造出頂級飯店牡丹灣Villa，2014年間傳出掏空悠活公司弊端後，辭去董座職務，不過他在2011年就與楊登魁合資，另外成立「登信開發事業公司」，由楊登魁擔任董事長，2人準備合作在基隆蓋飯店，隔年楊登魁不幸病逝，公司營運改由曾忠信主導。

楊登魁追思音樂會楊宗憲（圖/記者徐文彬攝）

▲登信公司現在登記負責人是楊登魁兒子楊宗憲。（圖／資料照）

楊登魁兒子楊宗憲接手父親事業，2017年接任登信公司董事長，查帳發現，公司應該在父親過世後，暫停蓋飯店的計畫，卻不斷有款項流出給曾忠信的其他公司，懷疑其中有弊。

曾忠信否認侵占公司款項，辯稱因為他有豐富的興建、經營飯店經驗，登信公司對這塊領域完全陌生，所以需要他事業體旗下其他公司提供顧問諮詢，且他每次出去對外接洽，都是在代表所有公司處理事務，所以登信公司要和他名下的悠活等其他公司一樣，分擔相關事務費用。

檢調調查，登信公司在2012年到2016年間，的確仍在進行飯店興建的規畫等事宜，這段期間為此支付4、500萬元的顧問費用應無不法，不過曾忠信主導以代墊款、分攤費用等名義，從登信挪出上億元部分，則涉嫌業務侵占，因此依法提起公訴。

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