俄軍闖入民宅！槍殺老公、孩子面前性侵老婆　烏政府氣爆要抓人

▲薇娜迪克托娃(左)指控,俄軍(右)闖入基輔近郊一個家庭,把屋主殺害後,在孩子面前對屋主的妻子施暴。(組圖/翻攝自維基百科、推特)

烏克蘭檢察總長薇娜迪克托娃(Iryna Venediktova)指控,俄軍有士兵闖入烏克蘭家庭,把老公殺害後性侵老婆,還讓屋主年幼的孩子在一旁目擊整個過程,因此烏克蘭政府已決定介入調查。

綜合外媒報導,薇娜迪克托娃22日指出,2名俄羅斯士兵在喝醉後,闖入基輔東郊布羅瓦里(Brovary)的一所私人住宅、槍殺男主人後,在男主人年幼的孩子面前多次性侵男主人的妻子。

Prosecutor General of Ukraine opened the first official investigation of the rape of a #Ukrainian woman in Brovary district committed by the #russian soldier. We heard rumors earlier, but this is the first time confirmed by the official complaint made by the surviving woman.

報導稱,薇娜迪克托娃並未透露涉案人員的姓名,也未給出任何證據,而外媒暫時無法證實相關說法,也不清楚這起案件發生的時間,不過烏克蘭已不止一位官員出面指控俄軍在入侵過程中對烏克蘭女性施暴。

路透社報導,烏克蘭外交部長庫勒巴(Dmytro Kuleba)4日在倫敦發表談話時表示,「很不幸的,我們收到了多起俄軍在烏克蘭城市性侵女性的案例」,不過路透社也無法證實相關說法。

She is 34. She watched as this #Russia soldier killed her husband. She feared for her child’s life, as the russian beat and raped her multiple times. I’m 34. I have a child. The thoughts are sickening, as I look at the face of the new nazis https://t.co/L1ymnUC15t pic.twitter.com/ETtCPagAGo