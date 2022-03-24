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「Taiwan」國名首次被塗掉！台灣得獎插畫家在義大利參展被打壓

▲▼立委黃國書提到，台灣得獎插畫家在義大利參展被打壓，國名遭到覆蓋。（圖／記者林育綾攝）

▲立委黃國書提到，台灣得獎插畫家在義大利參展首次被打壓，「Taiwan」國名遭到覆蓋。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣無法用「Taiwan」在國際奧運參與賽事，如今連參與國際書展都被打壓？立委黃國書提到，台灣插畫家卓霈欣獲獎參加「義大利波隆那兒童書展」，不料在展場上的國名遭到覆蓋，據悉是中國大陸向當地政府施壓，認為對岸已將蠻橫的政治之手干預到文化，文化部、外交部、文策院都應該要有具體立場和態度宣示及對策。

台灣今年由文策院領軍，帶領國內圖像創作者參與第59屆義大利「義大利波隆那兒童書展」、第49屆法國「安古蘭國際漫畫節」，此為圖像出版界兩大國際盛事，而過去台灣參與時，也都以「Taiwan」臺灣館身分來參展。

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不過今（24）日立委黃國書提到，我國一位插畫家卓霈欣，獲得了波隆那SM基金會國際插畫家大獎，可說是台灣之光，不過昨日聽聞在義大利波隆那書展會場上，發現卓霈欣的「Taiwan」國號國名被塗銷了，據了解是中國大陸在義大利的外交單位，去向波隆那市的省政府省長抗議，表示要用TAIWAN CHINA，而波隆那市也感到無奈，他們了解台灣和中國的政治問題，也不想這麼做，只好想出折衷方案，將國名全部塗銷，變成沒有TAIWAN，也沒有TAIWAN CHINA。

▲▼立委黃國書提到，台灣得獎插畫家在義大利參展被打壓，國名遭到覆蓋。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣得獎插畫家在義大利參展時，國名「Taiwan」遭到覆蓋。（圖／記者林育綾翻攝）

黃國書表示，我們在國外的文化活動，過去體育被打壓，現在連書展插畫的活動在國外的展覽都要被對岸政治打壓，想問文化部在這個事情的看法？文化部次長李靜慧回應，我們的駐義大使和書展主席有溝通，這次由於書展為得獎者做了展覽，位置就放在書展入口處，非常醒目搶眼，也因此引起中國的注意，書展主席明白這要求不合理，可是接獲省政府不斷要求，才做了折衷，原本其他得獎作家下方都有標註國家，因此後來不是只有台灣被遮蔽，而是把所有得獎者的國名都取消。

黃國書直言「這就是最無聊、最惡毒的政治介入文化，連這個都要來干預」，並指出過去在義大利，台灣每年都有視覺藝術在威尼斯雙年展，藝術家都用台灣的名義，從來都有什麼問題，而這次事件讓我們警覺到，中國已經將政治干預的手伸進文化活動，特別是在國外文化活動展演，因此認為文化部應該要有具體態度，和外交部也要有立場宣示，讓展出單位明白台灣的立場，未來這類事情若在國際上層出不窮，文化部也要有對策。

▲▼立委黃國書提到，台灣得獎插畫家在義大利參展被打壓，國名遭到覆蓋。（圖／記者林育綾攝）

▲不僅台灣，後來其他得獎者的國名也都被塗掉。（圖／記者林育綾翻攝）

李靜慧表示，這部分外交部大使除了和當地大使溝通之外，現在也在和當地的省政府溝通，更向義大利國會表達，希望更多國會議員能夠支持，不要在展出介紹方面打壓台灣，文化部、外交部會一起努力持續溝通這件事情。

黃國書表示，至少要讓義大利國會知道，中國是以蠻橫的政治介入打壓，至少要讓他們了解台灣的立場，同時期望文策院在這事情上也要有一些協助。

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