北市松山工農旁機車自燃「7車陷火海」　火舌直竄1層樓高

記者游宗樺／台北報導

台北市信義區24日凌晨4時許，松山工農後方小巷停放的機車突然起火，火勢迅速猛烈竄燒，火舌直竄約1層樓高，警消獲報趕抵，拉水線迅速撲滅火勢，一共有4輛機車遭大火燒到只剩骨架，另外有3輛機車遭波及。警方調閱監視器初步排除縱火，疑似是其中一輛機車自燃，起火原因有待調查釐清。

▲機車燃起熊熊大火，警消到場拉水線射水救火。（圖／翻攝臉書「信義區三兩事」）

▲4輛機車遭大火燒到只剩骨架，另外有3輛機車遭波及。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，起火的機車停放於忠孝東路五段372巷28弄的停車格中，緊鄰松山工農，事發時其中一輛機車龍頭開始冒煙，6分鐘後開始冒出火光，不久火勢迅速燃燒，一旁的多輛機車均遭波及，火勢猛烈且不斷傳出爆炸聲，附近民眾發現後下樓查看趕緊報警。

警消於凌晨4時46分獲報，出動多輛消防車及多名人員趕抵，射水並搭配乾粉滅火器迅速撲滅火勢，清點後共有7輛機車遭大火燒毀，其中4輛甚至被燒到只剩骨架，3輛機車則被大火波及，車殼及坐墊遭高溫燒熔。

▲起火前，其中一輛機車龍頭冒出火光。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方經調閱監視器，發現事發前無可疑人士靠近起火點，現場也未發現可疑物品，初步研判為其中一輛機車自燃起火，龍頭處先是冒煙，不久竄出火花引發大火。警消已在現場拍照採證，確切起火原因及賠償問題有待後續釐清。