果醬蓋「自動旋轉」關上　無動力自轉90度　網嚇壞：黑魔法！

記者王佩翊／編譯

日本一名網友日前發現，家中的果醬罐只要將蓋子放在瓶口，便會自動旋轉，嚇得他立刻拍成影片上傳至推特。該影片隨即引發網友熱議。日媒則特地購入同個品牌AOHATA的果醬進行實測，結果發現的確會有「自動轉蓋」的情形發生。不過他們後來也發現，不只AOHATA的果醬，只要是類似的構造也會出現同樣情形。

▲網友發現果醬蓋會自動旋轉。（圖／推特／@ktzwcrrk）



根據日媒《ねとらぼ》報導，日本網友@ktzwcrrk日前在推特上傳了一段影片並表示，自己在熱門關鍵字上看到「果醬的蓋子」，於是好奇點進去看才發現，原來是將AOHATA的果醬蓋放在罐子上，在沒有任何動力驅使的情況下，蓋子竟會自動旋轉約90度，讓他大呼神奇。

該篇貼文共吸引4300多人按讚，網友們看到這項「果醬魔法」也紛紛驚呼，「也太厲害了吧」、「怎麼回事，這蓋子是活的嗎」、「是黑魔法吧」等，並在家跟著實測。而日媒也跟著測試，沒想到真的發現果醬蓋會旋轉。而日媒也特地分析出幾點注意事項，其中包含盡量讓桌面保持水平等。

不過他們也發現，就算不是AOHATA品牌的果醬，只要是類似構造的罐裝果醬，就算是其他品牌也會出現同樣現象。

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