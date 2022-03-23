北一女神商業價值勝368萬粉網紅　知名AV導演吐4原因

▲北一女神蔡瑞雪社群生活照。（圖／圖擷自蔡瑞雪粉絲專頁）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

26歲的蔡瑞雪為網路著名的北一女神，畢業後跨足演藝圈、YouTube圈，也曾遠赴韓國參加選秀，而昨日台灣知名AV導演、有網紅推手之稱的「圤智雨」（戲引子）在自己臉書列四點分析蔡瑞雪狠甩其他小模的原因。

圤智雨在Facebook上表示，自己月初到高雄出差時，遇上小模米優自豪分享自己有368萬粉絲，圤聽完後搖頭問：然後呢？你有社會影響力嗎？

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圤3月20日在自身社群表示，社會影響力也就是人氣的變現力，從小模的社群看來，小模並沒有因為粉絲人氣而讓自己過得更好！而北一女神「蔡瑞雪」才是具有商業價值的女神，雖然人氣只有23萬，但完勝各大小模、網美。

▲蔡瑞雪常在社群分享各種照片 。（圖／圖擷自蔡瑞雪粉絲專頁）

對此，圤智雨提出了下列四點蔡瑞雪的價值，是其他小模及網美缺少的。

1. 舒服感：沒有多餘的修圖和濾鏡，視覺上不突兀。

2. 親近感：完美的笑容，生動且多變的表情，如果永遠只有一號表情，那很快就會膩！

3. 生活感：穿金戴銀吃好料炫富的照片，是不貼近網友鄉民的，越是靠近普通人，越能增加生活感。

4. 內涵：把自己工作生活所發生的好事壞事，各種觀點打出，內涵就慢慢有，不應只有內含，沒有內涵。

此文一出引發網友熱議與討論，網紅「鬼才阿水」也在貼文下方表示，「遺憾的是很多人還是只會用數字評斷，根本不會看待背後帶來的價值與影響力！」