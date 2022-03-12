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祈錦鈅稱被霸凌並公開對話　網紅推手圤智雨提告：誰敢跟她談合作

記者陳雕文／新北報導

藝人莉婭（現藝名：陳緗妮）日前宣布和謝和弦離婚，被Keanna嗆聲「為了醫美贊助拉人演戲」，引發外界關注。而曾經捲入「小三風波」的祈錦鈅，11日發文指控莉婭聯合執導《華根初上》的網紅推手圤智雨（戲引子）炒作，並公開跟圤的對話截圖；圤智雨說，「如果有不滿就亂公布對話，請問哪個廠商敢跟她談合作？」並於12日報案提告。

▲▼祈錦鈅揭發「莉婭炒作幕後黑手」！　驗證Keanna指控：聯合霸凌。（圖／翻攝自Facebook／祈錦鈅、戲癮子圤智雨、陳緗妮）

▲祈錦鈅（左）11日控圤智雨和莉婭聯手炒作。（圖／翻攝自Facebook／祈錦鈅、戲癮子圤智雨、陳緗妮）

祈錦鈅11日在臉書公開和圤智雨的聊天紀錄，坦言原本不想講出來，但更不希望助長演藝圈的炒作歪風，再加上連日來不斷被誤解，「讓我真的很難受。」所以決定從實交代，更直批圤智雨：「真不愧是導演，劇情的高潮起伏都掌握到了」。

在祈錦鈅曝光的截圖和影片中，圤智雨要求祈錦鈅出面合體莉婭配合炒作，並直接承認和莉婭有「交換條件」、幫對方談了隆乳贊助，向祈錦鈅喊話：「這是妳唯一洗白與加分的大好機會」。

▲▼祈錦鈅揭發「莉婭炒作幕後黑手」！　驗證Keanna指控：聯合霸凌。（圖／翻攝自Facebook／祈錦鈅）

▲祈錦鈅和圤智雨的曝光聊天紀錄。（圖／翻攝自Facebook／祈錦鈅）

對於圤智雨提議的洗白炒作，祈錦鈅後來並未回覆，她也PO文痛批對方：「我只是很納悶，為什麼要這樣聯合起來踩著別人的真心去利用、霸凌別人呢？」而她曝光的內容也剛好證實了Keanna嗆聲「演戲換贊助」的爆料。

針對上述指控，圤智雨表示，「一開始我是透過新聞得知莉婭跟祈錦鈅的戰爭，而相關新聞的下方留言多數說祈錦鈅的那句話『我一個人住，多晚過來都可以』就是有問題嘛！而我現在是直播公司的顧問，最近剛好要舉辦記者會，所以我就在想，有沒有可能為記者會創造話題，所以想找當事的兩位話題人物談合作。」

圤智雨說，自己想到創造三贏的方法，先幫莉婭談到贊助，取得其同意參加直播的記者會，再讓祈錦鈅到場同台上演大和解，洗白被貼上的「小三」標籤，那記者會就能充滿話題性吸引大家觀看，「而隆乳贊助以及莉婭意願都喬好了，但後來祈錦鈅對這樣的合作計畫沒有回應，我以為就此打住，怎曉得她會突然發文。」

▲▼網紅推手圤智雨。（圖／記者陳雕文攝）

▲圤智雨火大提告。（圖／記者陳雕文攝）

圤智雨說，「我不知道為什麼祈錦鈅要發這樣的文，買賣不成情義在吧？更何況我們談的是一個私下的合作，坦白說，如果她只要心裡面不爽就直接公開所有對話，那請問，以後有哪個廠商敢跟她談合作？」

圤智雨接著說，「PO文就算了，還要顛倒是非說我跟莉婭聯手霸凌她？」因為不滿遭到栽贓，圤智雨12日下午已到派出所提告妨害秘密以及妨害名譽。

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