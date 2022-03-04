獨／AV女優集體出走！網紅推手圤智雨：「一原則」掌握她們的心

▲唐子元與旗下AV演員（左起：以若、金寶娜、仔仔、孟若羽）關係決裂。（圖左／唐子元授權提供、圖右／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／綜合報導

台灣4位知名AV演員於3日聯合發出聲明，表示將從4日起解除跟經紀人唐子元的合作關係，接受專訪時還對唐提出多項指控。對此，網紅推手圤智雨分析，要掌握男女優的心，必須要了解一個重要「原則」！

當圤智雨在第一時間看到多名女優、男優都要解約出走的新聞時，就在臉書上發文說，「集體解約是利刃出鞘！除了金寶娜我不認識外，其他都有合作過，所以我的看法就是，江湖自會再見，緣份不可求。AV圈看來跟網紅圈一樣，是個複雜的世界」，但話鋒一轉說，但這兩個圈子的經紀人，對待演員的方式絕對不可相同。

▲圤智雨看到新聞後發文。（圖／翻攝自圤智雨臉書）

圤智雨解釋，在台灣會來當AV演員的人，通常是負債或是有其他不可告人的原因才跨進這個圈子，心態跟出發點就跟一般網紅不一樣，簡單來說，女優跟男優來拍片的主要目的本來就不是「想紅」，而是「低調地賺錢」，不然到時候還要跟長輩、親戚解釋一大堆，那就會遇到很多問題。

▲圤智雨是知名網紅推手，還曾導過鄧佳華的成人片，也因為總能深度分析網紅圈以及AV圈的時事而聲名大噪。（圖／圤智雨授權提供）

圤智雨舉例，好比女優苡若，因為跟鄧佳華合拍AV，瞬間成為媒體焦點，但接下來除了面對網友對她外型的批評，過年時還要被親戚指指點點，導致她憂鬱症嚴重到需要住院治療的地步。

圤智雨接著說，要如何熟知媒體？如何熟知網友？如何熟知社群？如何做好一部Youtube影片，這些問題對AV圈的經紀人而言，是做不到的，他們光是教導女優、男優如何經營自己的社群就很難了，AV圈的經紀人的本業比較像是，問男優、女優接不接案，如果不接，那可能就再幫他們和廠商談。

圤智雨補充說，所以，AV圈的經紀人，我敢說百分之百沒有辦法，也不應該刻意要把女優、男優捧紅，畢竟這些演員比起一般網紅就是走不同的路線，簡單講就是，經紀人想掌握男優、女優的心，要先掌握一個原則：「想辦法幫他們接案，讓他們有錢賺即可」，這跟酒店等八大行業的經營形式類似，就是躲在法律的灰色地帶，低調地賺。

▲資深男優Jacky。（圖／Jacky授權提供）

資深男優Jacky補充說，一般而言，經紀人會跟底下的演員鬧翻，多半是因為「欺騙」（好比合約前後的說法及作法不一致）跟「畫大餅」（經紀人說自己多厲害多有人脈，但其實沒辦法幫旗下演員安排好工作）。

Jacky還說，其實現在AV圈的合約，對演員的保障可以說是完全沒有，而且假使經紀人沒有履約，其實也沒有甚麼實際罰則，反而對演員為履約會有明確罰則，那這樣，所以簽這種合約要幹嘛？

Jacky說，所以就需要經紀人真的實際去做，先讓演員們看到經紀人的努力，可以接到更多或更好的工作，接著就是每次接案價碼都開誠佈公，抽多少、給多少都講清楚，再來加上開拍時在片場的照顧（時時關心演員身體、心理等狀況），合作關係才會長久。