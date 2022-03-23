毒犯未上銬溜回家！睡半小時又被逮...北市戒護警粗心下場曝

記者黃宥寧／台北報導

台北市大同警分局民族路派出所，1月間執行安他非他命逮捕搜索，帶回4名蔡姓等吸毒男女，並待在偵訊室由士林地檢署檢察官進行視訊方式進行複訊，蔡姓毒犯訊後裁定3萬元交保，但他未完成交保竟落跑，警30分鐘內將人帶回警局，邱姓員警因沒隨時掌握蔡男舉止及保持警覺，被函送法辦。士林地檢署偵結，依過失致人犯脫逃罪予以緩起訴，須支付公庫3萬元。

大同警分局民族派出所23日晚間搜索4條毒品罪通緝的石男家，沒想到一進去如打開驚喜包般精采，當場查獲蔡姓毒蟲和51歲王女、33歲林女，4人疑開毒趴，警方也搜出海洛因、安非他命等毒品，隨即將4人被帶回接受檢察官視訊偵訊。

訊後檢察官因要詢問相關人等並裁定交保金額，請蔡男在拘留室外等候，19時45分左右，蔡男卻誤認檢警偵訊流程結束，就自行走出分局返家。後來大同偵查隊偵辦刑警發現蔡嫌失蹤，立刻通報勤務中心發動圍捕。

警方調閱監視器擴大搜尋，發現蔡嫌「以為可以回家」，偵訊完後就離開分局，並真的回家休息。大同分局偵查隊在20時15分將他逮捕歸案，並追訴蔡男逃脫罪嫌。（另案偵辦中）

大同分局也立即調查，發現當時派出所2名警員先行返所，僅剩邱、林2名警察，邱員1人盯4嫌，才導致蔡男趁機逃落，22歲邱姓警員也被依疏縱人犯罪嫌函辦。

士林地檢署偵結，審酌邱員無前科，素行良好，僅因一時失慮所致，認為應給予啟新機會，予以邱員緩起訴1年，並依職權送請高檢署再議，高檢署駁回再議後，6個月內須向公庫支付3萬元。