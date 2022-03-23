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19歲少年在麥當勞工作「每天跑10公里回家」　原因曝光感動千萬網

一名19歲少年每天下班後都會跑步19公里返家。（圖／翻攝自vinodkapri Twitter）

▲少年堅持每天在麥當勞工作下班後，跑步10公里返家。（圖／翻攝自vinodkapri Twitter）

圖文／CTWANT

許多人在忙碌工作一整天後，大多只想快點回家休息，但對於印度一名19歲的少年梅拉赫（Pradeep Mehra）而言，收工後卻是自我訓練的開始；一名電影製片人卡普里（Vinod Kapri）日前駕車行經郊區時，偶遇正在跑步回家的梅拉赫，一問才知他為了未來能夠加入軍隊，因此每天皆以這樣的方式鍛鍊體魄，卡普里事後將這段影片PO上網，引起大批網友熱烈討論。

根據《BBC》報導，卡普里日前開車經過郊區時，遇到正背著背包跑步的梅拉赫，好奇之下他驅車靠近對方，聊天之後才知梅拉赫在麥當勞工作，每天下班後都會跑10公里回家。卡普里見狀不忍心梅拉赫如此辛苦，遂詢問對方是否需要搭便車，沒想到卻遭拒絕，並告知自己跑步回家的原因。

梅拉赫表示，自己堅持每天下班後跑步返家，是希望能夠鍛鍊自己的體魄，以便未來能夠加入軍隊；卡普里隨後又提出一起晚餐的提議，卻再度被對方婉拒，梅拉赫表示，因為媽媽生病住院，爸爸在醫院照顧媽媽，因此自己要趕回家替哥哥煮晚餐。

聽完對方的境遇後，卡普里對梅拉赫表示，自己已將這段聊天過程錄了下來，想將影片放至網路上，但梅拉赫聽後僅是笑笑表示，「根本不會有人認識我。」然而，影片PO上網後，截至目前為止已有超過千萬的瀏覽人次，不少看過影片的網友皆被梅拉赫的毅力所感動。

據悉，一名印度退役將軍也注意到了卡普里與梅拉赫的聊天影片，並和陸軍高官討論起梅拉赫的自我訓練方式；報導指出，政黨的一名發言人也表示，將替梅拉赫的教育費用和其母親的醫療費提供援助。

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