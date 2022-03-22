他秀「爸媽年代聯誼神器」　過來人笑曝最強用途：能當賭神

記者黃翊婷／綜合報導

現代人幾乎人手都有一部手機，但還是有人習慣使用紙本通訊錄。一名網友21日在臉書PO出「以前聯誼留電話的神器」，也就是磁鐵電話簿，想詢問用過的人現在都幾歲了，沒想到引發網友熱議；還有不少過來人回憶，小時候最喜歡拿這種電話簿當撲克牌玩，「我都會拿這個學賭神洗牌。」

▲磁鐵電話簿因為方便、好攜帶，在手機尚未普及的年代相當受歡迎。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」PO出一張磁鐵電話簿的照片，並詢問「用過這種電話簿的現在都幾歲了？」結果吸引不少曾經使用磁鐵電話簿的網友留言，大多落在30至50歲的年齡層。

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網友們回憶道，這種電話簿是以前聯誼留電話的神器，用過的人應該都是40歲上下，甚至已經升格當爸媽的族群，「45（歲），我記得我還有一本，在家裡，每當年度大掃除整理到都會翻一下，滿滿的回憶」、「40（歲），以前都比誰寫最滿，誰最多本」、「最好的朋友都寫在第一個」、「38（歲），小學同學家裡的電話都還記著」。

但說到磁鐵電話簿，獲得最多網友一致認證的功用卻是拿來當撲克牌玩，「我都會拿這個學賭神洗牌」、「我以為是手風琴，還可以當賭神」、「小時候拿這種電話簿就能當賭神了」、「35（歲），這超好玩，小時候都自以為是賭神」。