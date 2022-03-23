深夜狂震！尪秒衝下樓「先救蛋」...她氣炸：我跟孩子怎麼辦？

▲老公在地震發生時，「竟是先救蛋而不是小孩」讓原PO相當傻眼。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

昨天全台夜晚不平靜，許多人都被地震震到從睡夢中嚇醒。有位網友就在《匿名公社》表示，老公昨晚第一時間竟然不是先去房間看小孩，「而是先衝下樓保護蛋」，讓她越想越氣。

原PO表示，昨晚半夜警報響起時，老公一個箭步衝出去，「我以為他是跑去隔壁房間護小孩」，但沒想到原PO走到孩子房間時，卻發現老公不在房裡，「後來我才知道，他竟然跑到一樓店裡，去抱住那幾籃的蛋」。

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原PO傻眼說道，老公今天早上還很驕傲地跟客人說，要不是他衝下來救那些蛋，今天大家就沒蛋吃了，這讓原PO聽了很不開心，就趁客人沒這麼多時，對老公碎念了幾句，但老公卻直接跟原PO吵起來，「他覺得放蛋的檯面有高度而且很滑，一不小心蛋就會全摔破」，而小孩都已經幼稚園了，也相信原PO會去照顧，不懂為什麼要因為這吵架。

原PO氣炸，「我才不懂他在想什麼吧？」原PO認為老公竟然拿小孩跟蛋比，「然後蛋還比較重要？」貼文一出，網友紛紛回應，「第一時間，你老公判斷地震不至於毀壞建築造成人員受傷，那當然是保護可能受損的物資」，「兵分二路，各自照顧」，「我覺得妳老公沒錯，他信任妳會照顧小孩」。