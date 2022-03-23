緬懷殉職先進　南投林管處於人倫紀念塔清明祭祀

▲南投林區管理處春季清明祭祀，感念因公殉職前輩（下同）。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

距4月5日清明節只有2周時間，林務局南投林區管理處22日於水里工作站人倫分站榮民塔舉行春季清明祭祀活動，追思塔內所祭祀共65位林業前輩的奉獻，農委會也首度由副主委陳駿季代表前往祭拜，盼望一般民眾或山友到山區活動或行走在林道上，也同存感激的心、緬懷前人的付出。

本次祭祀活動於昨天上午10時，由陳駿季擔任主祭官，帶領南投林管處處長李政賢及員工、造林業者，會同退輔會南投縣榮民服務處總幹事羅婷婷等共40餘人參與。

南投林管處表示，早期政府利用森林資源提升國內經濟發展，林管處也於民國45年間先後接收輔導就業榮民500餘人，分派協助造林、保林、木材生產、機械運輸、開闢防火線及開築通往山區的林道等工作；因闢修道路過程艱難危險，不少榮民弟兄不幸殉職。

林管處於民國50年12月28日，在人倫林道17公里處集資建造紀念塔，安置當時巒大林區管理處望鄉及人倫工作站（現南投林管處水里工作站望鄉及人倫分站）殉職榮民的骨灰罈，感念其生前服役時捍衛疆場、退役後獻身林業建設；塔內有部分榮民在中國大陸尚有親屬，其長生祿位由大陸親人迎回，也有經「擲筊」而不願隨親人返鄉，故塔內祭祀人數共65位。

陳駿季今年也成為農委會第一位前來祭拜的高階主管，他表示曾到訪附近山區，也知道人倫林道有因公殉職林業前輩的紀念塔，自我祈許有機會一定來祭拜；李政賢表示，林業工作常需翻山涉水、餐風露宿，若非這些先進修橋築路、保護山野，後進同仁將時常身陷險境，為緬懷其犠牲性命對林業發展的貢獻，林管處每年清明節及中元節皆會舉行祭拜普渡，以示敬意。