好市多雷物「1個抵2餐」她大讚！　網見照片狂歪樓：以為是供桌

▲原PO分享好市多新品「豬排堡」。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者黃品臻／綜合報導

美式賣場好市多深受國人喜愛，消費者也經常在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享商品資訊。就有一名網友昨（20）日分享新品豬排堡的試吃文，不過網友們卻因為一張圖片瘋狂歪樓。

女網友提到，好市多熟食區新上市的「豬排堡」在社團裡雷聲一片，但她抱著嚐鮮的心態仍請朋友幫忙買了一份，還提前準備了三瓶飲料以防被噎到。原PO試吃後認為其實不錯，「豬排本人蛋白質十足，非常厚實，醬汁確實鹹一點，但我真心覺得，不全然是醬汁問題，應該也是打醬的時候太集中。」

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至於被不少人詬病配菜只有高麗菜這點，原PO表示，「日式豬排堡不就本來就如此嗎？」整體來說，她認為這款豬排堡滿值得一試，「因為非！常！飽！一餐抵兩餐，好划算」。

▲原PO認為豬排堡很值得一試。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

有趣的是，在原PO貼出的組合照片中，其中一張電腦螢幕上放著狗狗照片，在電腦前方擺著豬排堡、沙拉和三瓶飲料，乍看之下就像在祭祀拜拜一樣，也讓網友們紛紛歪樓留言，「下個月才清明節！還不用供品吧」、「看到狗狗照+食物在前…也是想到…最近親友已都提早祭祖」、「我還以為清明節」、「喔以為是供桌，嚇我一跳」、「祭拜那兩隻狗嗎？」「以為是狗狗滴腳尾飯+1」。

原PO見此也趕緊跳出來解釋，狗狗照片是電腦螢幕保護程式，雖然愛犬已經離世，但她沒有在拜拜。

▲網友們看見原PO擺放食物的位置與電腦螢幕畫面，瘋狂歪樓。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）