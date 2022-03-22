太魯閣事故將滿1年！台鐵工會仍「反公司化」轟政府：假改革真炒房

▲太魯閣出軌事故將滿一年。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者李宜秦／台北報導

太魯閣事故至今將滿周年，交通部目標於2024年完成台鐵公司化，然而台鐵企業工會仍反對現有公司化草案，揚言明日將集結1500人上街抗議。工會今日發布「給全體國人的公開信」，痛批政府藉公司化名義，收回台鐵土地，開發新的軌道建設炒高房價，並以償債作為藉口。

台鐵企業工會表示，台汽過去也是被公司化的例子之一，當時被財團接收的土地，如今改建為商辦或豪宅大樓，助漲疊高房價及炒房風氣，導致整體社會蒙受苦果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工會表示，交通部對台鐵組織改革的目的之一，就是藉公司化名義收回大部分台鐵土地，進行所謂的高架化、地下化，並開發新的軌道建設，藉此炒高附近房價，卻以償債做為理由，不讓台鐵以服務大眾為目的的資產「自主」開發償債。

工會表示，本次陳情抗議訴求包括行車安全優先、反對壓低基層勞工工資、反對黑機關黑官漂白、改革須重視傳統鐵路經營環境等，均是出自維護社會全體利益的改革方向。

工會表示，交通部無視行政院92年承諾「低票價造成歷史債務政府全部承接；服務偏鄉等造成的政府虧損政府全額補貼；軌道安全為主的鐵路建設、路線維修及車輛檢修保養費用由政府負擔；工會可監督、協商及同意臺鐵組織改革相關條例」，因此才會上街抗議。