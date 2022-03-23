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台鐵工會抗議公司化　交長嘆：不懂我的心！政府怎可能炒作土地？

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵正進行公司化。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵企業工會不滿公司化條例草案，揚言今日將召集1500人上街抗議，昨日甚至發出公開聲明怒指「政府假借公司化名義炒房價」，對此，交通部長王國材今日無奈回應「工會不懂我的心，政府怎麼可能去炒作土地」，並表示，即使未來台鐵要賣土地，也要上報交通部。

王國材今日出席立法院交通委員會前接受聯訪時表示，本次鬆綁鐵路法，目的是為了讓台鐵副業收入從17％提升到像日本的60％，希望將車站旁邊荒廢的倉庫、宿舍等開發，以償還1400多億的債款，有幾塊土地也會以收租、開發、設立地上權等方式來償債。

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▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵工會不滿公司化草案。（圖／記者呂佳賢攝）

王國材表示，目前鐵道局管轄的高鐵特定區域用地，大部分也都是不賣，而是以租金方式增加收入，即使未來台鐵真的要賣地，也得經過交通部同意等行政程序。

王國材表示，政府在做土地開發、鬆綁法令，怎麼可能去炒作土地，都是為了讓台鐵透過土地資產開發，得到更好收入，進而改善安全、提升科技，形成正向循環，他無奈嘆「工會不懂我的心」。

王國材也說，尊重今日工會的抗議行動，明天立法院交通委員會開設正式公聽會，他們可以將題目提出來，有疑慮的問題他都會一一給予解答，公司化的目的就是希望對台鐵更好，希望工會能以理性方式討論台鐵未來。

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