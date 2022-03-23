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想體驗最新iOS 15.4　這兩種iPhone不適合升級

▲▼口罩解鎖,Face ID,iPhone,iOS（圖／記者劉維榛攝）

▲口罩解鎖功能是iOS 15.4的主要更新。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iOS 15.4更新後，許多果粉都搶第一時間更新，這次的新版本中有許多實用的功能，其中最重要的就是口罩Face ID，不過在越來越多人更新後，卻發現了幾大災情，也建議容量太小、版本太舊的用戶可以暫緩升級。

容量太小不建議升級

許多果粉在推特等地方抱怨，更新後系統檔案體積突然增大，iPhone存儲空間突然少了許多，目前看來，更新後的系統數據所佔的系統空間似乎不固定，包括重啟之後，數值可能也會有變化。

▲iOS 15.4推出新的密碼紀錄功能。（圖／取自MacRumors）

▲iOS 15.4更新出現許多災情。（圖／取自MacRumors）

如果是128GB，或者更少的64GB容量，建議不要升級，如果強行升級可能會因為空間不足而更加的卡頓。如果已經升級，在「設定」裡下滑進入到「App Store」，找到「刪除未使用的App」選項，點擊開啟。這個功能可以自動解除安裝長期未使用的APP，將佔用的體積騰出來。

另個方法則是打開「設定」點選「帳號頭像」找到「iCloud」中的「照片」，勾選「優化iPhone儲存空間」，就可以把本機照片存在iCloud上。

iPhone 11及其以下機型不建議升級

iOS15.4正式版最大的亮點就是戴口罩解鎖。但受制於技術原因，只有iPhone 12和iPhone 13兩種型號支援戴口罩解鎖，如果是iPhone11及其以下機型，更新了也不能使用。

除此之外，國外YouTubet日前也將iPhone SE、iPhone 6S、iPhone 7、iPhone 8、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13等8款機型進行運行速度測試，在下載安裝iOS 15.4後，跑分數據都下降，可能導致運行速度變得更慢。

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