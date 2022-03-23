普丁發言人認對烏軍事目標還沒實現　拒絕排除動用核武可能性

▲克宮發言人佩斯科夫重申普丁要求，對烏克蘭去軍事化，不排除動用核武。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁、克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）22日接受美媒訪問時坦承，俄羅斯尚未在烏克蘭達成其軍事目標，但他也拒絕排除莫斯科當局最終讓核武派上用場的可能。

佩斯科夫接受CNN記者安曼波爾（Christiane Amanpour）訪問，對於莫斯科當局認定烏克蘭境內「存在的威脅」，他一再拒絕排除動用核武的可能。至於什麼情況下俄國總統普丁會考慮啟動核武，佩斯科夫表示，「只要對我國而言是存在的威脅，就都有可能。」

當被問及普丁現階段認為俄軍在烏克蘭已達成什麼目標，佩斯科夫坦承，「都還沒有，他（普丁）還沒達成他的目標。」他聲稱俄羅斯對烏克蘭的「特別軍事行動」，仍嚴格按照此前的計畫和既定目標執行，此外他也重申普丁一再提出的要求，俄軍行動的「主要目的」，就是要清剿烏克蘭的軍事潛力，確保烏克蘭成為一個去軍事化的中立國家，並且烏克蘭必須正式承認克里米亞是俄國領土，以及烏東盧甘斯克和頓涅茨克地區的獨立地位。

佩斯科夫還聲稱，俄軍針對烏克蘭的所有攻擊「都只瞄準軍事目標」。此番言論與許多烏克蘭境內城市如伊爾平、馬力波、赫爾松、切爾尼科夫和首都基輔等地的現況有所出入。根據聯合國統計，目前已有超過300萬名烏克蘭人流離失所，更有平民避難設施如馬力波歌劇院、藝術學校被俄軍炸成廢墟，婦女孩童死傷慘重。

普丁先前暗示只要被俄羅斯視為威脅，就有機會遭到核彈伺候。他2月發表全國電視演說時指出不管是誰，只要誰試圖阻止俄羅斯前進，或對俄羅斯及其人民製造威脅，「他們必須知道俄羅斯會立刻採取回應，而後果會是在你們整個歷史中從未見過的。」