7歲烏克蘭妹妹防空洞唱《Let It Go》爆紅　登台唱國歌掀千人歡呼

記者趙蔡州/綜合報導

烏克蘭一名7歲小女孩艾米莉亞(Amelia Anisovych)日前在防空洞避難時,高歌《冰雪奇緣》主題曲Let It Go在網路爆紅。艾米莉亞後來與親人輾轉逃到波蘭,近日受邀在一場慈善音樂會上獻唱烏克蘭國歌,天籟般的歌聲讓現場上千觀眾給予熱情掌聲。

綜合外媒報導,艾米莉亞20日晚間登上在波蘭羅茲(Lodz)舉辦的「與烏克蘭同在」慈善音樂會舞台,她身穿烏克蘭傳統繡花服飾,在數千位觀眾面前獻唱烏克蘭國歌,天籟般的溫暖歌聲讓現場上千觀眾響起熱烈掌聲,還有許多人一邊揮舞烏克蘭國旗一邊歡聲吶喊,她則一臉靦腆地向觀眾鞠躬致謝。

▲烏克蘭女童艾蜜莉亞(Amelia)避難所高唱《Let It Go》感動千萬人。(圖/翻攝自推特)

艾米莉亞3月初在防空洞避難時,高歌《冰雪奇緣》主題曲Let It Go在網路爆紅。最初上傳影片的網友透露,她是在基輔的一個地下避難所遇見艾米莉亞,艾米莉亞告訴她,自己的夢想就是在一大群觀眾面前唱歌,所以她就鼓勵艾米莉亞趁現在試試看,沒想到意外受大家歡迎。

艾米莉亞後續輾轉逃亡波蘭到與祖母、兄弟同住,不過爸爸媽媽仍留在烏克蘭基輔。根據聯合國最新的統計資料,自從俄羅斯發動軍事入侵後,已經有超過1000萬名平民被迫逃離家鄉,有超過350萬人因此逃到國外,其中逃往波蘭的佔200萬人。

Dear Little Girl with the beautiful voice,

My husband and I wrote this song as part of a story about healing a family in pain. The way you sing it is like a magic trick that spreads the light in your heart and heals everyone who hears it. Keep singing! We are listening! https://t.co/j8CnDSNJw8