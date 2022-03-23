花東6.6強震！一夜搖47次　居民搬椅子坐家門外整晚不敢睡

▲民眾跑出家門，整夜不敢睡覺。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、黃翊婷／綜合報導

花蓮縣近海23日凌晨1點41分發生規模6.6地震，截至清晨6時43分，一共發生47起地震（包含小區域地震）。台東縣長濱鄉永福社區的居民幾乎全都跑出家門，整夜不敢睡覺，還有民宿女兒牆倒塌，永福路段甚至出現1.8公尺高的巨石墜落路中央。

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▲截至23日清晨5時23分，已經發生36次地震。（圖／中央氣象局）

台灣23日凌晨1時06分、41分、43分、46分時分別發生規模5.4、6.6、6.1、4.7地震，民眾手機國家警報大響，全台都有感。由於震央位於花蓮、台東近海，台東縣長濱鄉永福社區的居民嚇到通通跑出家門，寧願搬椅子坐在路邊吹冷風，也不願意進屋休息，一整夜都不敢睡覺。

▲民宿外牆倒塌。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

另外，同樣在台東，還有民宿女兒牆倒塌、水管破裂等情況，長濱鄉永福路段甚至出現1.8公尺高的巨石墜落路中央，部分到成功鎮旅遊的民眾也嚇到從飯店跑出來。台東部分民眾表示，地震時曾聽到很大聲的地鳴聲。

▲長濱永福路段有巨石墜落於路中央。

花蓮縣玉里鎮源城里則有碾米廠房屋被震到變形，警方接獲通報後已在現場拉起封鎖線。地震發生當下，還有人在花蓮奇美部落聽到「對面山頭山崩，超大聲」，不過，詳情仍有待確認。

▼台九線玉興橋新建工程橋樑斷裂。（圖／記者柯政誟翻攝）

▼花蓮玉里碾米廠房屋變形。（圖／記者楊漢聲攝）

出版：05：48

更新：06：44