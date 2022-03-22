　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲元旦「罰站之謎」真相揭曉！他曬北市府回函反嗆陳佩琪

▲台北市長柯文哲元旦於總統府一人升旗。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲台北市長柯文哲元旦於總統府一人升旗。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者閔文昱／綜合報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪，日前在總統府發言人張惇涵說明空軍飛官黃重凱駕駛幻象2000失事墜海的貼文下方，留言重提柯文哲「元旦升旗罰站」爭議，質疑府方要求柯文哲「5時50分」到場的真實性，不過文不對題的留言也引發批評。對此，臉書粉專「孟買春秋」貼出北市府市長室回函，正面回應陳佩琪質疑。

「孟買春秋」22日下午在臉書公布北市府市長室回函，只見他詢問「市長夫人表示總統府前升旗典禮幕僚告知5點40前要到，但經本人查詢，總統府表示所有貴賓邀請卡上一致請貴賓5點50前到場。是否幕僚告知市長出門時間有誤，導致市長夫人不悅？靜待回音，謝謝。」

▲孟買春秋曬出北市府回函。（圖／翻攝自Facebook／孟買春秋）

▲孟買春秋曬出北市府回函。（圖／翻攝自Facebook／孟買春秋）

北市府市長室則回覆，「『中華民國111年元旦總統升旗典禮』為本國重要儀式，市長相重視且謹慎，基於對國家元首及典禮之尊重，當日與隨行幕僚提早約十分鐘抵達活動會場，並就定觀禮位置參與元旦國家盛事。在歷年元旦升旗典禮的時程規劃上，鑑於交通動線與維安考量，隨行幕僚皆會預留時間以便行程順利安排，感謝您的來信與關心。」

針對北市府市長室回函，「孟買春秋」指出，是幕僚請市長按照邀請函時間提早10分鐘到場，而市長又比幕僚告知時間早了3分鐘到場，因此絕對不是總統府惡整市長，特別印了一張與眾不同的邀請函給他，「陳佩琪不信的話，也可以到台北市長臉書任何發文下方留言查證，請市長室拿出證據來證明總統府是無辜的。」

據了解，柯文哲在今年總統府元旦升旗典禮時，被發現獨自一人看表演的畫面，當天氣溫略低，被形容「一人罰站吹冷風40分鐘」。陳佩琪事後扮起柯南，指邀請函上要柯文哲清晨5:40要到現場，經詢問柯的隨扈，也確定該時間點，而媒體報導亦證實柯約5:40抵達，但總統府發言人張惇涵卻說貴賓證上通知的抵達時間是5:50前，且又說立法院長游錫堃5:46到，與媒體報導5:56差了十分鐘。

▲▼總統府發言人報告戰機失事案件後續，陳佩琪留言重提「罰站」事件。（圖／翻攝總統府發言人臉書）

▲總統府發言人報告戰機失事案件後續，陳佩琪留言重提「罰站」事件。（圖／翻攝總統府發言人臉書）

為此，陳佩琪16日晚間就到「總統府發言人」一則14日貼文底下留言，表示自己從「孟買春秋」處，得到柯文哲「被罰站」事件的解釋，「他說您們回復所有升旗典禮來賓都是5：50？這是您們的真實回應嗎？」然而該臉書貼文是向民眾講述蔡英文對幻象2000失事的裁示，因此陳佩琪文不對題的留言，也引發爭議。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！

ET快訊
快訊／震不停！　花蓮又發生規模4.5地震
男星狂吞生蠔「晚上教訓妳」　對女友下戰帖！回家GG了
九頭身美女議員回家奔喪！　上手銬腳鐐靈堂下跪哭喊
找到了！新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台
俄兵身藏一疊保險套！　她目睹煉獄景：他們性侵屠殺平民
LIVE／花蓮6.6強震橋坍斷多截　學者警告：這裡恐有8↑強
陳松勇千萬遺產圓滿分配！　印傭Yuli獲贈400萬今離台
強震讓長濱公路「長出驚天大蜜桃」　網：孫悟空要出世了
普丁爆乳大女兒爆婚變！　切斷荷蘭富商
快訊／南港女等公車突倒地！　公車進站「直接輾過」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民安演習首納戰爭元素　邱國正：戰災、不明導彈攻擊想定

新埔站手扶梯故障嚇壞民眾 北捷盤點248台同型號扶梯全數正常

太魯閣追思會流標　王婉諭懇求交通部：不要再讓家屬失望

北市去年共5263人確診「50-69歲占最多」　市立醫院PCR人次達36.7萬

蘇貞昌稱國會吵鬧「我也要負責」　蔣萬安：過半民眾對供電沒信心

財產申報曝林俊憲喜再婚　前年買房秘築千萬愛巢

綠初選激戰！「邁盟」7成員領表登記參選　拚高市議會過半席次

賣台積電股票、當「航海王」換房？　高嘉瑜去年悄購入3200萬新宅

李貴敏洩徐巧芯名字竟是因「考紀會像法院」　羅智強要國民黨道歉

邱太三：「維護中華民國主權」若不算台獨　會是兩岸協商較好條件

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

建中生分享段考午休日常　可外出吃飯學霸趁空讀書

曾救過命！14歲老哈士奇出院　報恩浪貓開心喵叫站門口探病

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

貓咪雙眼緊閉倒臥貨車輪旁　突起身「討賠」他驚：碰瓷？

民安演習首納戰爭元素　邱國正：戰災、不明導彈攻擊想定

新埔站手扶梯故障嚇壞民眾 北捷盤點248台同型號扶梯全數正常

太魯閣追思會流標　王婉諭懇求交通部：不要再讓家屬失望

北市去年共5263人確診「50-69歲占最多」　市立醫院PCR人次達36.7萬

蘇貞昌稱國會吵鬧「我也要負責」　蔣萬安：過半民眾對供電沒信心

財產申報曝林俊憲喜再婚　前年買房秘築千萬愛巢

綠初選激戰！「邁盟」7成員領表登記參選　拚高市議會過半席次

賣台積電股票、當「航海王」換房？　高嘉瑜去年悄購入3200萬新宅

李貴敏洩徐巧芯名字竟是因「考紀會像法院」　羅智強要國民黨道歉

邱太三：「維護中華民國主權」若不算台獨　會是兩岸協商較好條件

花蓮6.6強震！宥勝「中午起床才知道」　網友睡死+1：被警報吵醒

民安演習首納戰爭元素　邱國正：戰災、不明導彈攻擊想定

林安紜、廖書賢／變更建物使用行為讓避風港變成軟腳蝦

賣舊搬新一步到位！　彭淮南9848萬新家曝光

新埔站手扶梯故障嚇壞民眾 北捷盤點248台同型號扶梯全數正常

新壽：16日已收到俄債利息　若用盧布付錢影響小

連東區墊底爐主都輸　勇士末節大當機慘吞敗

手機開勿擾模式「警報突狂響」　醫師呆愣20秒懂了！實測推爆

快訊／震不停！花蓮又發生規模4.5地震　最大震度3級

2F喊搖到想吐！一票20+住戶腿軟崩潰　他無言「我38F」網跪了

政治熱門新聞

即／蔡英文深夜發文：國家級警報有沒有吵醒大家？

深夜狂地震！東海岸「女兒牆倒塌」　饒慶鈴回應了

民調指民眾對菸防法修正有疑慮

快訊／波蘭代表確診！北市要求智慧城市論壇提早結束

林穎孟涉貪助理費百萬交保　林昶佐：她100萬籌得很辛苦

柯文哲罰站之謎真相曝！他曬北市府回函嗆陳佩琪

曾與柯文哲同場？黃珊珊證實：智慧城市展「專案泡泡」再1人確診

白喬茵遭酸不查證：陳其邁帶隊去發誓

和平醫院護理師確診　北市曝3天足跡

9縣市首長年輕照曝　她驚嘆：鍾楚紅？

年輕照令人驚豔　林姿妙：感覺很端莊

快訊／北捷軌道起火影片曝光　行控中心竟要司機員儘速通過

邱國正：研議「不修法」　恢復「現役」即為一年兵役

「王美花打臉蔡英文」　國民黨：2025再生能源僅15.27%

更多熱門

相關新聞

確診外賓用專案泡泡？黃珊珊：訝異沒機場採檢

確診外賓用專案泡泡？黃珊珊：訝異沒機場採檢

2022智慧城市論壇台北場於22日舉辦，有17名原本要參加這場活動的外賓未在機場採檢，便入住台北市晶華酒店，經過聯合醫院帶隊採檢後，發現1名貝里斯籍外賓確診，其餘則因此隔離。針對衛福部長陳時中否認外賓使用「外交泡泡」入台，台北市長柯文哲直言，這要去問國發會；而台北市副市長黃珊珊則說明，這群人都是團進團出。

貝里斯1外賓確診　柯：遲早被攻破

貝里斯1外賓確診　柯：遲早被攻破

防「智慧城市展」外賓染疫！南港展覽館2館消毒　人員被要求離場

防「智慧城市展」外賓染疫！南港展覽館2館消毒　人員被要求離場

六都施政滿意度吊車尾　柯這樣說

六都施政滿意度吊車尾　柯這樣說

政壇青澀照9宮格　鄭文燦笑稱：認不出林姿妙

政壇青澀照9宮格　鄭文燦笑稱：認不出林姿妙

關鍵字：

柯文哲罰站元旦升旗陳佩琪孟買春秋

讀者迴響

熱門新聞

即／花東凌晨發生地震　全台有感狂搖

即／台灣東南海域規模5.4地震　中南部有感

即／花東01:41規模6.6地震　最大震度6弱

花蓮6.6強震　服飾店搖滾狂晃55秒

雷／《海賊王》魯夫惡魔果實覺醒

瘦子爆「3月初登記結婚」娶回辣女友！秘密宴客照曝

學者示警：規模8以上大地震會來

台東長濱711被震翻！「921的恐慌一擁而上」

6.6強震！玉里醫院前高架橋斷裂

快訊／2分鐘2強震「狂搖100秒」！01：43再發生規模6.1地震

快訊／關指部士官出營看診　陳屍中和旅館

即／國家警報3響！04:29台東5.8強震

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

即／花蓮近海凌晨6.6強震　台東成功山區停電

福原愛偷吃橫濱男全因「這慾望被滿足」！

更多

最夯影音

更多
旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視
車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面