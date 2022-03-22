柯文哲元旦「罰站之謎」真相揭曉！他曬北市府回函反嗆陳佩琪

▲台北市長柯文哲元旦於總統府一人升旗。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者閔文昱／綜合報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪，日前在總統府發言人張惇涵說明空軍飛官黃重凱駕駛幻象2000失事墜海的貼文下方，留言重提柯文哲「元旦升旗罰站」爭議，質疑府方要求柯文哲「5時50分」到場的真實性，不過文不對題的留言也引發批評。對此，臉書粉專「孟買春秋」貼出北市府市長室回函，正面回應陳佩琪質疑。

「孟買春秋」22日下午在臉書公布北市府市長室回函，只見他詢問「市長夫人表示總統府前升旗典禮幕僚告知5點40前要到，但經本人查詢，總統府表示所有貴賓邀請卡上一致請貴賓5點50前到場。是否幕僚告知市長出門時間有誤，導致市長夫人不悅？靜待回音，謝謝。」

▲孟買春秋曬出北市府回函。（圖／翻攝自Facebook／孟買春秋）

北市府市長室則回覆，「『中華民國111年元旦總統升旗典禮』為本國重要儀式，市長相重視且謹慎，基於對國家元首及典禮之尊重，當日與隨行幕僚提早約十分鐘抵達活動會場，並就定觀禮位置參與元旦國家盛事。在歷年元旦升旗典禮的時程規劃上，鑑於交通動線與維安考量，隨行幕僚皆會預留時間以便行程順利安排，感謝您的來信與關心。」

針對北市府市長室回函，「孟買春秋」指出，是幕僚請市長按照邀請函時間提早10分鐘到場，而市長又比幕僚告知時間早了3分鐘到場，因此絕對不是總統府惡整市長，特別印了一張與眾不同的邀請函給他，「陳佩琪不信的話，也可以到台北市長臉書任何發文下方留言查證，請市長室拿出證據來證明總統府是無辜的。」

據了解，柯文哲在今年總統府元旦升旗典禮時，被發現獨自一人看表演的畫面，當天氣溫略低，被形容「一人罰站吹冷風40分鐘」。陳佩琪事後扮起柯南，指邀請函上要柯文哲清晨5:40要到現場，經詢問柯的隨扈，也確定該時間點，而媒體報導亦證實柯約5:40抵達，但總統府發言人張惇涵卻說貴賓證上通知的抵達時間是5:50前，且又說立法院長游錫堃5:46到，與媒體報導5:56差了十分鐘。

▲總統府發言人報告戰機失事案件後續，陳佩琪留言重提「罰站」事件。（圖／翻攝總統府發言人臉書）

為此，陳佩琪16日晚間就到「總統府發言人」一則14日貼文底下留言，表示自己從「孟買春秋」處，得到柯文哲「被罰站」事件的解釋，「他說您們回復所有升旗典禮來賓都是5：50？這是您們的真實回應嗎？」然而該臉書貼文是向民眾講述蔡英文對幻象2000失事的裁示，因此陳佩琪文不對題的留言，也引發爭議。

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