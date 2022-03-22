辦公室遭搜索　林穎孟：無關助理費問題或其他不法情事

▲台北市議員林穎孟。（資料照／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議員林穎孟議會辦公室22日遭調查局搜查，外傳疑似因助理費問題遭搜索，記者上午致電林穎孟，轉接語音信箱，Line通訊也未獲回應。對此，林穎孟透過書面聲明指出，雖調查過程屬不公開，但並無任何有關助理費問題或其他不法情事；她也提到，若有心人企圖透過檢調程序來影響選情，既毫無意義也誤導社會大眾，而檢調結果定會還本人清白。

林穎孟表示，目前本人遵循檢調程序，並完全配合相關單位調查，雖檢調調查過程屬不公開，惟本人聲明並無任何有關助理費問題或其他不法情事，諸多不實傳言已對本人聲譽及人格造成嚴重損害。另有關本人先前與助理之勞資糾紛案，過去本人也曾多次說明，因此在此也不需再贅述。

林穎孟進一步表示，本人自上任以來，在議員崗位上戰戰兢兢，監督市政及問政均不遺餘力，相信社會大眾有目共睹。本人從政初衷便是為了希望改善陳舊不良的台灣社會體制，承接台灣人的任務，扛起新一代的責任，共同打造台灣成為真正正常的國家，才會從單純工程師圍繞的業界投身政治，因此作為公眾人物及臺北市議員，本人從未將權力視為牟利的工具。

林穎孟指出，先前挪用勞健保費、詐領助理費等指控，勞動部早已做出「難認與真實情形相符」之裁決，無奈扭曲的報導早已取代真實。林穎孟議員進一步指出，此時適逢議會會期，選舉也將於年底到來，若有心人企圖透過檢調程序來影響選情，既毫無意義也誤導社會大眾，而檢調結果定會還本人清白，請社會大眾明辨是非。

▲警方22日搜索台北市議員林穎孟辦公室。（圖／記者陳家祥攝）