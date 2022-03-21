比漾廣場美妝新增20品牌大進補　3／24單櫃買3千送300

▲比漾廣場改裝一樓化妝品，準備迎接疫情日常化的購物潮。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／新北報導

百貨即將邁入上半年最大母親節檔期，首波主打美妝優惠也在近期陸續釋出，永和比漾廣場佈局今年美妝業績，進行10年最大改裝計畫，將引進Beauty Stage複合美妝櫃，讓一樓一口氣新增20多個美妝品牌，再從3／24推出美妝內睡衣單櫃消費滿3,000元送300抵用券優惠。

2022年春季比漾廣場3月份完成第一階段DIOR、sisley、KANEBO等全新形象店裝櫃，預計在4／9Beauty Stage複合美妝櫃將正式對外開幕，首度將：CLINIQUE、ORIGINS、Kiehl’s、MAC、NARS、CLARINS、LANEIGE、1010SELECT等品牌引進該館，美妝品牌數從14個新增至35個左右，瞄準疫情正常化趨勢下的美妝市場回復潮。

對此也從3／24開啟母親節首波檔期優惠，推出21天化妝品、內睡衣指定櫃單櫃滿3,000元送300元抵用券；首13日持比漾卡於男女童裝、潮流小東區、女鞋，消費累計滿3,000元送200元抵用券；持比漾卡至OSIM、FUJI、SOCIE單櫃滿1萬元送500抵用券。

另為搶攻母親節商機，大江購物中心也於3／25起推出首波預購活動，為母親節前哨戰暖身開跑，期間於化妝品、香氛與內衣專櫃當日單筆消費滿3,000元送200元抵用券；女裝當日累計消費滿4,000元送200元抵用券，聯名卡友及APP會員獨享來店禮，當日單筆消費滿999元可獲得100元電子現金券。此外，慶祝台灣pay開通上線，當日單筆消費滿1,000元可獲得200元抵用券，回饋率高達20%。

汐止遠雄廣場近期也與先買後付品牌Atome合作，館內使用Atome支付，首次APP結帳新客首刷滿1,500元折250元；舊戶滿3,000折250元，且提供3期零利率，不需要支付任何年費或手續費，搭配春季品牌優惠活動可再享多重折扣。