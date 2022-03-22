快訊／嘉義喜宴群聚座位圖曝光！陳時中：即起禁止宴席逐桌敬酒

▲即日起宴席不得逐桌敬酒、敬茶。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

嘉義婚宴群聚擴大！中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增10例本土個案，當中有6例與婚宴相關；到今日整起群聚個案累積16例，其中10人都在喜宴中用餐，指揮官陳時中宣布，即日起禁止宴席逐桌敬酒。





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▲案21792桌次圖。（圖／指揮中心提供）

今日本土病例有6例與嘉義婚宴相關，分布台北、雲林、嘉義縣。陳時中說明，其中4人為最早發病雲林退休校長（案22137）的親友，分別是太太（案22177）與兩名朋友與朋友的職場接觸者；朋友身份為神職行政人員（案22179）與退休校長(案22225)，案22179另又傳給一名同職場神學院同事（案22180），其餘同事陰性。

另2人則分別與參與喜宴確診個案的女友與女兒，陳時中說，昨天確診的石碇警察（案22039）其女友（案22224）今天確診，另參加喜宴的案21916，其妻子（案22013）先前確診，女兒（案22176）今天也確診了，這2人都算是居隔陰轉陽，社區威脅相對低。

陳時中也公布喜宴桌次圖，大部分確診集中在右上角區塊，相對多為主婚人家教育界朋友；陳時中分析，雖然群聚第一個被確診的人是案21792，而他本身為寵物店員工，非教職人員，座位在16桌也相對較散；至於案22137（雲林退休校長）Ct值、傳播鏈，且曾經和大家逐桌敬酒，初步研判從疫情他開始可能性最大；而指揮中心經過討論，決定吃飯時管制稍微嚴格，即起宴席不得逐桌敬酒敬茶。

陳時中說明，起身敬酒口罩常常會沒有戴著的情況，如果有確診者相對容易傳染，簡單來說，即起坐著吃飯時可以不戴口罩，但起身就應該要戴好，而敬酒也建議採取遠距離，像是上台敬酒、點名敬酒，一定要維持社交距離。」