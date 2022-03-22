嘉義婚宴相關+6！雲林退休校長親友確診　累積16人染疫

記者洪巧藍／台北報導

嘉義婚宴群聚擴大！中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增10例本土個案，當中有6例與婚宴相關，其中4人為最早發病雲林退休校長（案22137）的家人與朋友，另2人則是參加喜宴個案的女兒與女友，分布台北、雲林、嘉義縣；整起群聚相關個案累積16例。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲案21792「嘉義喜宴群聚」個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲；其中有6例與嘉義婚宴相關，分布台北、雲林、嘉義縣。

陳時中說明，其中4人為最早發病雲林退休校長（案22137）的親友，分別是太太（案22177）與兩名朋友與朋友的職場接觸者；朋友身份為神職行政人員（案22179）與退休校長(案22225)，案22179另又傳給一名同職場神學院同事（案22180），其餘同事陰性。

另2人則分別與參與喜宴確診個案的女友與女兒，陳時中說，昨天確診的石碇警察（案22039）其女友（案22224）今天確診，另參加喜宴的案21916，其妻子（案22013）先前確診，女兒（案22176）今天也確診了，這2人都算是居隔陰轉陽，社區威脅相對低。