兒童病患福音！突破性新藥納入健保給付　一次治療7種罕見癌

▲衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）



記者嚴云岑／台北報導

衛福部健保署日前召開「藥物共擬會議」，通過多項新藥納入健保，另擴增多項給付規定，其中一項為針對兒童實體腫瘤之突破創新新藥，一次可治療7種罕見癌症，3月1日納入給付後，預計未來5年每年約有23名病患受惠，平均每人藥費297萬元，全年預估增加健保6800萬元支出。

健保署表示，該項藥品為針對罕見實體腫瘤具高度選擇的TRK抑制劑口服larotrectinib成分藥品，屬突破創新新藥，因對於兒童族群顯示有很好的治療效果，適用於有NTRK 基因融合的實體腫瘤，且小於18歲的病人。

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健保給付適用癌別包括：嬰兒纖維肉瘤的第一線治療、先天性中胚層腎瘤、分泌型乳腺癌/幼年型乳腺癌、唾液腺分泌性癌、甲狀腺癌、膠質細胞瘤與軟組織肉瘤。

此次通過健保給付案和給付規定擴增案，除了用於治療兒童實體腫瘤之突破創新新藥外，另放寬治療黴菌感染用藥擴增給付1個月以上的兒童、預防早產兒呼吸道融合病毒感染用藥擴增給付於至32週之新生兒，還有新增免疫製劑用於5歲兒童潰瘍性結腸炎病患。

健保署表示，治療黴菌感染之含anidulafungin成分藥品經衛生福利部核准新增1個月以上的兒童病人使用，此次，藥物共擬會議討論同意放寬擴增給付範圍，預估使用人次將未來五年內每年約有31人次，平均每人藥費約2.6萬元。

另現行健保已給付呼吸道融合病毒感染（RSV）疾病高危險群之幼兒病患出生時懷孕週數小於或等於30週之早產兒，依研究發現31至32懷孕週數早產兒也同屬住院高風險族群，因此放寬給付至懷孕週數為32週之早產兒，此藥預估將有約842名早產兒受惠，平均每人藥費約12萬元，全年預估健保支出4,683萬元。

又現行健保已給付6歲以上小兒潰瘍性結腸炎，此次生物製劑含adalimumab成分藥品業經衛福部核准新增適應症對於皮質類固醇和/或6-mercaptopurine (6-MP)或azathioprine (AZA)等傳統治療反應不佳之5歲以上中度至嚴重活動性潰瘍性結腸炎的小兒病人，惟因本藥品之健保支付價仍高，在廠商未能與健保署達成降價協議下，同意擴增給付於5歲以上未滿6歲罹患小兒潰瘍性結腸炎之兒童，惟6歲以上仍有其他藥品提供治療所需，以提升該年齡層兒童之臨床照護需求。