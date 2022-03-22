馬紹爾總統交付一份決議給蔡英文　要求聯合國終結排除台灣

▲總統蔡英文主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日上午以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞(David Kabua）；隨後於府內舉行雙邊會談。柯布亞在會談中表示，他將交付蔡英文一份馬紹爾群島共和國政府與人民的共同決議，此項決議重申馬紹爾群島政府對台灣的支持，並敦促聯合國立即採取行動，終結將台灣2300萬人民排除在外的不當舉措。

柯布亞表示，台灣是馬紹爾群島的重要友邦，兩國邦誼從24年前建交至今，不斷成長茁壯，對於兩國努力強化並推動民主、人權等共同價值，令他感到相當自豪，而此次來訪，不僅彰顯兩國強健邦誼，也將表達對於台灣參與國際組織的堅定支持。

柯布亞也稱許台灣人民在新冠疫情期間及在烏克蘭危機中，對友邦及國際社會的人道貢獻，他也會交付蔡英文一份馬紹爾群島共和國政府與人民的共同決議，此項決議重申馬紹爾群島政府對台灣的支持，並敦促聯合國立即採取行動，終結將台灣2300萬人民排除在外的不當舉措。

最後，柯布亞以中文向蔡英文說「謝謝你」，並感謝台灣政府與人民對訪問團的歡迎與款待，他也相當期盼今日後續的雙邊對話，並期盼與台灣進一步深化兩國間的邦誼。