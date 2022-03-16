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外送員勸女客「穿情趣內衣取餐太危險」！網看她照片跪了：妳更兇

▲一名超辣外送員呼籲，「女客別再穿情趣內衣取餐了」。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲一名超辣外送員呼籲，「女客別再穿情趣內衣取餐了」。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事，下同）

記者閔文昱／綜合報導

外送員每天要接觸許多客人，因此常會碰到一些奇葩的事情。一名女外送員就發文提醒，女性客人在取餐時，「不要再穿情趣內衣下來了」，一方面被看光光，另一方面也是擔心會有點危險。對此，有不少網友紛紛歪樓跪求穿情趣內衣的女客家地址，不過也有網友注意到這名女外送員的大頭貼「超級辣」，直呼「妳比她們兇」。

一名女外送員16日在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，希望各位女性客人不要再穿情趣內衣下樓取餐了，「我認真覺得不優…內褲跟胸部都被看光光了啦！我真的沒有想看（男生我就不知道了），認真也覺得有一點危險，求求了拜託」。

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▲一名超辣外送員呼籲，「女客別再穿情趣內衣取餐了」。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

原PO還強調，她因為沒裝行車記錄器所以沒照片，不過同樣身為女性，「我真的蠻擔心她的。」文章一曝光，許多網友紛紛笑稱「我就不相信有多危險！我來」、「發文不附圖，此風不可長」、「上次有遇過這樣客人下來取餐，結果我這單跑了1個多小時」，有網友也表示，「先po圖，我才相信你說的是真的」，原PO則回應，「你不相信～也沒差哈哈哈」。

另外，有網友發現，原PO的大頭貼相當火辣，趴在床上自拍的姿勢讓胸前飽滿雙峰一覽無遺，直呼「看到妳大頭照我就信了，比她們兇，或許因為知道都是女生所以沒差？還是應該期待一個男客人穿蕾絲的，歐買尬那麼刺激」。而原PO則說「男的可以穿內褲露腹肌～我很願意送」。

▲一名超辣外送員呼籲，「女客別再穿情趣內衣取餐了」。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

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