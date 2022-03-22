【廣編】2022年度James Dyson設計大獎正式開放報名

▲James Dyson 2022設計大獎即日起公開接受報名。

圖、文／Dyson提供

由James Dyson基金會舉辦的James Dyson設計大獎年度學生設計比賽現已公開接受年輕發明家報名。在過去幾年，James Dyson設計大獎收到一系列令人印象深刻的參賽作品，為了支持發明家創業的關鍵第一步，James Dyson 設計大獎特別增加了今年度的獎金。今年地區賽得獎者將可獲得獎金 5,000 英鎊以支持他們的發明研究，是往年的兩倍多，得獎者名單將於 9 月公佈。迄今為止，該競賽已向超過 285 項發明頒發獎金。

自2005年來，James Dyson設計大獎不斷向來自工程及設計領域並具有企業家精神的大學生及應屆畢業生發出挑戰，激發他們設計解決現存問題的發明。比賽的任務設定非常廣泛且無任何限制，旨在鼓勵學生承擔解決全球性重大問題的重任。去年的得獎者已經找到普及塑膠回收、減少刀傷導致嚴重出血，以及改善在家進行醫療診斷的解決方案。由James Dyson本人選出的國際獎得主可獲得重要的資金和備受矚目的認可，正是將他們的想法付諸實行的關鍵第一步。

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參加比賽可獲得甚麼？

1. 獎金——地區賽得獎者將獲得 5,000 英鎊，國際獎得獎者將獲得高達 30,000 英鎊的獎金，用於他們下一階段的發明研究。

2. 媒體關注——當James Dyson設計大獎宣布獲獎名單之際，得獎者將會受到媒體、社會大眾和業界專業人士的關注，讓他們得到更多對產品開發的支持和交流機會。

3. 歷屆得獎者的協助—今年James Dyson設計大獎將建立一個協助得獎者將發明商業化的網絡，透過舉辦活動為歷屆得獎者提供聯繫、分享經驗、互相學習和交流的機會。

