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疫後調查在家打掃「頻率增1倍」　Dyson旗艦手持吸塵器V15開賣

▲Dyson V15。（圖／業者提供）

▲Dyson在台推出現今最高規機種V15系列。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

去年因疫情消費者在家頻率變高，加上突變病毒無歇拉抬居家類品消費，百貨周年慶家電賣到手軟，部分家電品牌旗下高端產品線都熱銷，英國主打精品與工程學的家電品牌Dyson，旗下當家手持吸塵器產品旗艦款V15終於到貨，延續品牌獨特配色並主打高效過濾，要價近3萬元在台開賣。

Dyson今（1／4）公布《台灣民眾居家行為與生活品質轉變》調查，於2021年11月針對600名台灣民眾分析，結果顯示受到疫情影響，逾3成民眾的居家打掃與清潔頻率有所提升，從疫情發生前平均每周打掃約1.5次，到疫情發生後平均每周打掃約3次，增加了1倍，即便疫情現已趨緩，仍有72%民眾願意保持此頻率，顯現民眾對於居家環境品質的重視明顯提升。

▲Dyson V15。（圖／業者提供）

▲Dyson V15主打封閉式過濾系統，不讓髒空氣跑出來。（圖／業者提供）

Dyson推出最新V15 Detect Absolute Extra吸塵器，主打擁有「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，能有效捕捉小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，特色在於將吸入機器與集塵桶內的汙染物，鎖住並進行過濾，以排出潔淨的空氣，避免二次汙染。另搭配有無纏結科技的「智慧變速吸頭配備」，吸頭上方有56個聚碳酸酯齒梳，可自動清潔刷條上的毛髮，防止毛髮纏結，達到真正便利的吸塵方式。

▲Dyson V15。（圖／業者提供）

▲智慧變速吸頭內建無纏結科技，可避免毛髮纏繞。（圖／業者提供）

而之前方便使用者看到微塵的綠色雷射二極管智慧偵測、在自動模式下調整吸力已達到節電等功能也有配備，Dyson V15 Detect系列吸塵器依據吸頭配件差異，提供3款產品選擇，售價從24,900元至29,900元不等。

韓廠LG去年也在台發表旗下最高價手持吸塵器產品A9 T系列，除延續可更換電池設計與濕拖功能之外，另搭配放置機身的「智慧充電座」，可提供充電、收納與清空集塵盒的功能，使用者不需手動將灰塵倒入垃圾桶，全方位解決收納、充電與清潔痛點，是目前是市面上手持式吸塵器最高價產品，單機價格38,900元。

▲Dyson V15。（圖／業者提供）

▲LG去年也在台發表旗下最高價手持吸塵器產品A9 T系列。

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