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【廣編】Dyson打造優質生活實驗室　調查造成居家生活品質下降因素

▲▼Dyson,居家,空汙。（圖／Dyson提供）

▲Dyson Healthy Home優質生活實驗室，攜手各領域專家探討居家環境汙染與改變生活品質的關鍵。（前方由左至右：商周健康生活事業處副總吳修辰、美國毒理醫學專家招名威、小兒專科醫師劉璦嘉、家事達人陳映如、台客劇場林冠廷導演與張東風製片；後方：Dyson資深電子工程師胡宏飛）

圖、文／Dyson提供

Dyson日前舉辦「Healthy Home優質生活研究室 居家防疫大作戰」一日論壇活動，攜手長期關注環境議題的各領域專家共同探討健康居家生活品質的關鍵。此次論壇現場真實還原居家情境，用AR擴增實境技術，一窺居家潛藏的塵蟎、皮屑、花粉等污染源，揭開Dyson空氣清淨機均勻淨化全室空氣的關鍵技術。

Dyson去年進行《居家行為與生活品質轉變調查》調查，結果逾3成民眾在疫情發生後打掃頻率提升兩倍，高達72%民眾願維持頻繁的清潔習慣，近8成民眾採取更多維護居家空氣品質的行為。小兒專科醫師劉璦嘉提醒：「台灣氣候潮濕，室內環境易孳生塵蟎與黴菌，定期濾除空氣的危害因子，可降低過敏症發生。」

據Dyson調查，細菌(51.7%)與灰塵(51%)為民眾較重視的居家環境污染物，但其實家中還有潛藏的汙染源，毒物專家招名威建議民眾善用科技家電產品，打造更優質的環境。林冠廷導演說，民眾在無輔助工具下，難察覺居家環境污染，透過科學與數據結合的科技產品，可協助民眾瞭解日常生活中的環境汙染狀況並改善。

活動展示Dyson 09系列甲醛偵測空氣清淨機與07系列空氣清淨機，揭露全機過濾系統技術與全新固態甲醛感應器，其中最新發表的Dyson V15 Detect吸塵器，是Dyson目前最強勁吸力的智慧無線吸塵器。因應年節掃除需求，使用全機密封的吸塵器並搭配空氣清淨機，可有效降低清潔用品如漂白水等所帶來的有害氣體影響我們的健康，更可提升清掃的效率與深度。

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