年末送禮好煩惱　巧思送禮激推質感實用兼具Dyson普魯士藍限定禮盒

▲預算拉高又不到可以買包包精品的程度，該送什麼好？不少網友投票夢幻逸品Dyson造型器。（影／Dyson提供。）

消費中心／綜合報導

年終節慶多進入送禮季節旺季，面對不甚了解的交往對象、個性嚴肅的長輩等對象，每次挑禮物時的心情總是徬徨，不管哪種對象建議挑選有質感又實用的禮物不出錯。網友在社群網站討論想送好一點的禮物，預算拉高又不到可以買包包精品的程度，該送什麼好？不少網友投票夢幻逸品Dyson Airwrap™造型器說：「能吹乾頭髮又能做造型太實用了，如果收到這個禮物會超開心！」、「用過Dyson的吹風機就回不去了。」

▲Dyson新登場的冬日限定版以普魯士藍及金銅配色展現獨有的質感色調。（圖／Dyson提供，下同）

年末犒賞自己或是家人、好友、情侶間送禮，搞不清楚對方到底喜歡低調還是高調，想趁年末送禮時展現用心，抓住對方喜好送禮送進對方心坎裡，Dyson新登場的冬日限定版以普魯士藍及金銅配色展現獨有的質感色調，仙氣爆棚散發高級感。如果摸不清送禮對象的喜好，送天天都會用到的東西最不會出錯，幫注重生活品質的長輩挑選一台有質感又耐用度高的吹風機，把平時不好意思說出口的感謝，透過特別的禮品來表達心意。冬日限定版更搭配同色系專屬禮盒，增加儀式感又能滿足收納需求，送禮時更顯露貼心。

▲Dyson Supersonic ™吹風機冬日限定版全新配色並附收納盒，送禮時更顯露貼心。

現代人追求簡約更有設計感的生活方式，Dyson Supersonic ™吹風機冬日限定版全新配色更有質感，配備五款磁吸造型吹嘴，從幼兒敏感頭皮、染後受損髮質到大捲髮都適用；全新抗毛躁吹嘴運用氣流解決毛躁問題，使健康長髮留在表面並形成鏡面，塑造出自帶光澤的視覺效果，有網友說「吹完頭髮有一圈光圈」、「長髮吹起來快乾很多，省不少麻煩」，網友不停推坑說「Dyson超好用又美觀！」

▲Dyson Airwrap™造型器無需仰賴高溫，一機滿足各式各樣的造型。

年末佳節將至，家庭與朋友聚會不斷， Dyson Airwrap™造型器助你輕鬆切換直、捲髮造型出席各種場合，又不會擔心傷害髮質。有別於傳統電棒捲仰賴高溫捲髮，Dyson Airwrap™造型器利用高速氣旋，以低於150度的氣流實現捲髮、順髮、乾髮，一機即能達到各種需要，與Dyson Supersonic™吹風機一樣有搭配智慧溫控科技呵護髮絲，絕對適合追求簡單、方便又注重形象管理的他/她，值得納入今年年末送禮清單，網友笑回：「買一台造型器就能做到吹風機+捲髮+直髮用途，送給老婆看她開心的樣子自己也受惠。」

▲年終買禮物送家人、重要的人，也別忘了挑個禮物給辛苦一整年的自己。

送禮是門學問，年終節日多，領了錢買禮物送家人、重要的人，也別忘了挑個禮物送給辛苦一整年的自己，Dyson Supersonic™吹風機和 Dyson Airwrap™造型器普魯士藍冬日限定版以三款Dyson特別版套裝搭配同色系專屬禮盒，實用卻不平凡，讓你輕鬆打造日常美髮造型，為佳節送禮自用兩相宜的選擇。

網路購買點：https://bit.ly/3qZnoC2

附近門市點：https://bit.ly/3nuENAg