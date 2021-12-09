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毛孩家庭的惡夢「Dyson V12」一鍵解決！全新「4科技」邊吸邊讓過敏原無所遁形

▲人氣YouTube頻道「柴犬Nana和阿楞的一天」的主人阿楞特別現身說法，大談他的清掃除毛血淚史！（影／柴犬Nana和阿楞的一天授權提供。）

消費中心／綜合報導

多數現代人選擇不生小孩，而是「獨寵」毛小孩，這也讓毛小孩的戶口數量節節升高，不僅在今年9月的登記數正式超過人類新生兒，資策會產業情報研究所（MIC）過去也有相關研究調查指出，高達66.2的台灣網友有飼養寵物的經驗，且花在「醫療照護」、「飼料零食」的年消費金額也節節升高，代表毛拔麻除了願意投注金錢在毛小孩身上，同樣也付出相對的感情、重視牠們的身心健康！

近來正好遇上秋冬季節交替，不僅人類容易出現過敏等症狀，面臨秋冬季節性換毛的毛小孩們，也很容易在跑跳間讓掉落的毛髮在空氣中紛飛，惹得自己和毛拔麻哈啾連連。原本就容易沾黏在沙發床鋪以及人類衣物上的毛髮，如果沒有頻繁打掃，堆積起來的速度更是比以往都快上數倍，長毛貓狗更不用說，毛拔麻勤梳毛的程度可能都還趕不上「隨風飄」的速度。為了毛小孩和家裡人類的舒適生活，找到一件強而有力的清潔打掃工具，持續被毛孩家庭列為「頭號緊急待處理」的事項之一。

▲▼柴犬Nana和阿楞的一天,阿楞,柴犬奈奈,毛孩家庭,毛小孩,換毛,Dyson,吸塵器,大掃除。（圖／擷取自影片）

▲找到一件強而有力的清潔打掃工具，持續被毛孩家庭列為「頭號緊急待處理」的事項之一。（圖／翻攝自柴犬Nana和阿楞的一天影片，下同）

尤其現在不少家庭為了讓寵物也有動物夥伴，貓狗戶口經常都是2隻以上，究竟擁有多隻貓狗的家庭，在平日與換毛季期間會讓毛拔麻有多崩潰呢？人氣YouTube頻道「柴犬Nana和阿楞的一天」的主人阿楞特別現身說法，大談他的清掃除毛血淚史！原來身為柴犬的奈奈，就是「雙層毛」代表的狠角色，這類的狗狗通常沒有明顯換毛季，換句話說「一年四季都在掉毛」！加上如今家中還有貓咪橘寶一員，讓阿楞笑說，「每個地方只要牠們經過或是身體磨到就都是毛，一兩個禮拜沒有清掃，地板上的毛也很可觀！」

▲▼柴犬Nana和阿楞的一天,阿楞,柴犬奈奈,毛孩家庭,毛小孩,換毛,Dyson,吸塵器,大掃除。（圖／擷取自影片）

▲身為柴犬的奈奈，就是「雙層毛」代表的狠角色。

為了減少毛屑在空氣中亂亂飛，害得奈奈跟橘寶打哈啾，阿楞還曾入手一支要價幾千塊的梳毛刷，可見掉毛問題困擾他許久。不過雖然搶先梳下許多廢毛，但清潔問題還在。為此，阿楞也不是沒有積極想出清掃方針，「平常我都會用掃地機器人做基本清潔，但有些死角機器人清不到，大掃除時我都會先用掃把掃過，再用一般吸塵器加強，但床鋪沙發的毛還是不太好吸起來。」

最近在一個機緣下，阿楞試用了有打掃界勞斯萊斯之稱的「Dyson」，全新推出的Dyson V12 Detect Slim™不僅有專為毛孩家庭量身打造的技術和配件，它的超強吸力以及立下更事半功倍的「雙省（省時省力）」打掃標準，更是徹底顛覆阿楞的清掃三觀。首先，最驚豔阿楞的就是搭載全新「智慧雷射偵測科技」的「Laser Slim Fluffy智慧雷射輕量軟質碳纖維滾筒吸頭」，阿楞難掩興奮地說，「用一般吸塵器吸完、本來已經覺得很乾淨的地方，特別開啟吸頭的『綠光』一照，發現竟然還是有很多灰塵毛屑，而且也可以找出漏吸的地方或死角！」原來Dyson特別在吸頭蓋右側前端裝入「綠色雷射二極管」，並且將光線高度調校到能照射吸頭前方區域的最大範圍，讓清掃者不用刻意彎腰低頭，就能看到地板上無所遁形的微塵粉粒。讓阿楞直呼，「這項技術真的好厲害！」

▲▼柴犬Nana和阿楞的一天,阿楞,柴犬奈奈,毛孩家庭,毛小孩,換毛,Dyson,吸塵器,大掃除。（圖／擷取自影片）

▲阿楞試用了有打掃界勞斯萊斯之稱的「Dyson」，全新推出的Dyson V12 Detect Slim™。

▲▼柴犬Nana和阿楞的一天,阿楞,柴犬奈奈,毛孩家庭,毛小孩,換毛,Dyson,吸塵器,大掃除。（圖／擷取自影片）

▲開啟吸頭的『綠光』一照，發現竟然還是有很多灰塵毛屑，而且也可以找出漏吸的地方或死角！

和所有毛拔麻一樣，過去阿楞在使用一般吸塵器時，每每吸到一半，就要蹲下來拉扯糾結於吸頭刷條上的毛髮，但是這個卡卡的經驗，在試用Dyson V12 Detect Slim™時幾乎也一掃而空。「Dyson V12的錐形吸頭可以把不分長短的毛髮通通捲進集塵筒裡，使用起來很方便，而且吸力真的比一般吸塵器來得強，拿它來吸床鋪沙發，本來沾附的毛髮很明顯都會被吸走。」阿楞接著強調，「而且只要啟動自動模式，Dyson竟然可以自動偵測這個地方的灰塵毛髮量，有些地方一吸就可以發現吸力突然增強，下一個地方又自動回到標準吸力，真的很智慧，既能吸除乾淨也能維持續航力。」

▲▼柴犬Nana和阿楞的一天,阿楞,柴犬奈奈,毛孩家庭,毛小孩,換毛,Dyson,吸塵器,大掃除。（圖／擷取自影片）

▲Dyson V12的錐形吸頭可以把不分長短的毛髮通通捲進集塵筒裡。

同時，Dyson V12 Detect Slim™也在LCD螢幕中，新增了「視覺化分類統計功能」，這點也讓阿楞驚歎不已，「沒有想到吸塵器螢幕也可以看到灰塵、塵蟎、跳蚤等過敏原的偵測，以前很多地方吸一遍就過去，但現在就可以從螢幕知道哪些地方還需要再多清潔一下。」阿楞暖心道，「其實有些毛孩對塵蟎也會有過敏反應，由於不知道哪些過敏原會讓奈奈、橘寶不舒服，所以Dyson能夠偵測分析的技術，讓人覺得特別安心。」

試用後格外有心得的阿楞，甚至還特別拍了影片，讓奈奈化身被壞皇后「荼毒」的落難公主，跟粉絲們分享Dyson V12 Detect Slim™一瞬間就把偌大城堡打掃得一塵不染的威力，把粉絲笑歪，直呼「看奈奈打掃莫名療癒！」、「吼看得我都想入手Dyson了」、「最近家裡那兩隻大換毛……好需要那個酷東西（哭）」。

▲▼柴犬Nana和阿楞的一天,阿楞,柴犬奈奈,毛孩家庭,毛小孩,換毛,Dyson,吸塵器,大掃除。（圖／擷取自影片）

▲Dyson V12 Detect Slim™也在LCD螢幕中，新增了「視覺化分類統計功能」，這點也讓阿楞驚歎不已。

Dyson吸塵器自從問世以來，就憑藉著多種吸頭設計及強悍吸力，成為不少家庭必備的智慧家電之一。全新的Dyson V12 Detect Slim™更是致力解決毛孩家庭苦惱許久的清潔問題，從有著「照妖鏡」功能的「雷射吸頭」、不怕海量毛髮糾結的「無纏結錐形吸頭」、能計算、偵測吸入粉塵等過敏原數量與大小，同時自動調整吸力的內建「壓電式聲學感應器」，到計算、偵測吸入粉塵等過敏原數量與大小視覺化分類統計的LCD螢幕顯示功能，都令毛孩家庭覺得備感窩心。只需要為不同空間或用途選好特定吸頭，一鍵就能開始清掃或是更換7芯高能量密度鋰電池。

▲▼柴犬Nana和阿楞的一天,阿楞,柴犬奈奈,毛孩家庭,毛小孩,換毛,Dyson,吸塵器,大掃除。（圖／擷取自影片）

▲Dyson吸塵器自從問世以來，就憑藉著多種吸頭設計及強悍吸力，成為不少家庭必備的智慧家電之一。

順道一提，在Dyson內部測試下，7芯高能量密度鋰電池以節能模式在硬質地板上作業可達60分鐘，更換後即能加倍延長清潔時間至120分鐘，平日使用綽綽有餘，對於即將到來的年末大掃除來說，更是給力。讓毛家長代表阿楞大讚「花一樣時間卻得到加倍清潔成效」，全新的Dyson V12 Detect Slim™要讓毛拔麻也能體會，原來大掃除可以是這麼療癒的一件事。

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