屢屢出包大停電造成國安危機　橋檢、桃園急赴高檢專案報告

▲高檢署檢察長邢泰釗。（圖／記者林敬旻攝）



記者吳銘峯／台北報導

303大停電後，又接著發生桃園機場2航廈停電等等的停電事件，讓民眾恐慌。台灣高等檢察署為免一連串的停電事件，最後演變成國安危機，因此於22日召集負責偵辦相關停電案件的橋頭、桃園2地檢署的檢察官，進行專案會議，商討相關偵查作為，必要時將由高檢出面，協調、統合偵查步調。

據了解，本次專案會議由高檢署檢察長邢泰釗主持，另外台高檢「國安案件督導中心」執行祕書蕭方舟也一併出席，由於事關偵查機密，邢泰釗是分別與橋頭、桃園2個地檢署的辦案團隊開會，最後也將由邢泰釗親自做出指示。

303大停電肇因於高雄興達發電廠二號機環保停機大修時，操作人員進行隔離開關測試時未先確認絕緣氣體壓力，導致短路接地故障，最後導致全台約549萬戶停電。而事故檢討報告出爐後，橋頭地檢署檢察長洪信旭隨即要求署內分案，並指示打擊民生犯罪專組主任檢察官顏郁山，進行調查。

303大停電後沒多久，3月11日又發生桃園機場第2航廈大停電，影響旅客、設備停擺。一開始還以為是迴路故障，但航警調查後發現一處電纜遭破壞，現場還留下1把油壓剪，隨即循線逮捕鍾姓、徐姓包商工人，檢方並於日前向法院聲請羈押獲准。

兩次大停電事件肇因不同，但高檢署擔心停電會引發民怨，因此召集2地檢署辦案人員前來，除了交換偵查經驗以外，並了解彼此間的需要，加強橫向溝通聯繫。