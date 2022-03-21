日本認定Netflix漏報所得　追徵3億日圓稅額

▲Netflix在日本涉及漏報所得。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國影音串流平台Netflix日本分公司涉漏報所得。相關人士向日媒透露，東京稅務當局調查後認為，Netflix漏報所得約12億日圓（約新台幣2.9億元），預計將被追徵約3億日圓（約新台幣7200萬元）的稅額。對此，Netflix公司表示已經進行申報更正。

《共同社》報導，相關人士向讀賣新聞透露，美國影音串流巨頭Netflix的日本分公司接受東京國稅局的稅務調查，被指出截至2019年12月為止的3年間，向多家製作公司共支付了100多億日圓，以取得播映權。隨後，Netflix荷蘭分公司為了在網路上架相關內容，向日本分公司支付當初取得播映權所花的經費，日本分公司因此將權利轉讓給負責播映的荷蘭分公司。

東京國稅局認定，Netflix荷蘭分公司透過日本分公司的貢獻而賺取了巨大利益，因此，除了支付取得播映權的費用，也有必要向日本分公司分配與業務內容相當的利潤。東京國稅局依一般交易行情進行比較，計算出Netflix日本分公司應得的利潤份額，相當於漏報12億日圓的所得。因此將追徵包含低報加算稅在內等法人稅，共約3億日圓。

Netflix日本分公司負責人回應，關於國稅當局的調查，已經根據日本稅法進行討論並修正申報。報導指出，這次受到稅務調查的是Netflix在日本國內負責客服、與影像製作公司洽談簽訂合約等業務的分公司「ネットフリックス合同会社」。

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