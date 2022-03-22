獨／差點遇柯文哲、鄭文燦！智慧城市論壇1外賓確診　8人遭匡列居家隔離

記者袁茵／台北報導

2022智慧城市論壇暨展覽（SCSE）於台北市、高雄市雙主場登場，台北場於3月22日至25日在南港展覽館2館舉辦，並邀請36個國家、76座城市共同參與，並由台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦親自出席。但據了解，有17名要參加該場活動的外賓未在機邊採檢，便入住台北市某知名酒店，經過聯合醫院帶隊採檢後發現1人確診，其餘則因此隔離。

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

2022智慧城市展3月22日至25日在南港展覽2館盛大登場，台北市政府願景館首度以「Smart Taipei One City」為主題，展出8大領域及37項創新科技應用服務，並首次跨界藝術演繹數據資料的力與美，帶領大眾以數據為核心出發，認識這座富實驗與開放共享精神的智慧城市。

根據台北市政府規劃，上午10時25分舉辦的2022智慧城市展開幕暨頒獎典禮，將由台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦等人出席參與，而下午2時則舉辦碳中和新經濟力論壇、「智慧台北 卓越領航」電動巴士體驗活動，除了柯文哲也會參與外，台北市副市長黃珊珊也會到場。

而整場智慧城市論壇皆有邀請外國賓客，皆是由外交泡泡入台，但據了解有多名要參加該活動的外賓未在機邊採檢，隨即入住台北市某知名酒店，而聯合醫院則派人前往酒店採檢，結果1名貝里斯外賓確診，Ct值35，北市隨即匡列6名外賓、2名秘書居家隔離，同班機還有1名美國籍外賓，將再確認機艙位置，今8名外賓不參加開幕式。