她被普丁特務訓練成「性愛機器」　奉獻肉體誘獵物！比色戒更狂

▲羅莎自稱前俄羅斯間諜，被訓練成為「性愛機器」。（圖／翻攝Instagram@aliiaroza）



記者吳美依／綜合報導

37歲的羅莎（Aliia Roza）自稱前俄羅斯間諜，在軍校學習類似KGB的特務課程時，也被訓練成為「性愛機器」，包括如何使用特定的性姿勢等等，不僅把自己的美貌發揮到極致，也成功色誘多名「獵物」達成目標，人生經歷比《色戒》更加離奇曲折。

《太陽報》報導，羅莎的祖父被政府封為二戰英雄，她也因此繼承家族志業，18歲進入軍校，「他們親自示範如何色誘、操縱以及說服人們，如何使用不同類型的槍械射擊，如何進行武術，並且成為一名完美戰士。我可以告訴每個女人，怎麼讓男人墜入愛河並求婚。」

▲羅莎後來逃出俄羅斯，現在與男友定居美國。（圖／翻攝Instagram@aliiaroza）



羅莎透露，誘惑需要周詳計畫、長時間以及按部就班的行動，而女特務必須冷淡、神秘卻又保持一定程度的友好，最重要的是，性愛方面必須「做到最好」，「妳必須成為最棒的情人，否則怎麼誘惑別人？即使勾引到對方，性愛過程不那麼好，獵物就不會專屬於妳，妳也無法得到任何資訊。妳不僅必須讓這個人對妳好，還要愛上妳，才能獲得資訊，因為這個人必須信任妳。」

羅莎20歲出頭就開始執行任務，打擊人口買賣及毒品走私。她宣稱，曾讓某大販毒集團的領袖弗拉基米爾（Vladimir）愛上自己，並且運用這段戀情蒐集情報，發起數次逮捕行動，後來卻不小心暴露身分，因此被抓到樹林裡痛毆一頓，導致右眼上方留下疤痕。

▲羅莎自稱曾經讓一名毒梟愛上自己。（圖／翻攝Instagram@aliiaroza）



弗拉基米爾不忍處決情人，卻在幾個月後被殺害。羅莎也驚覺事態不妙，趕緊逃至土耳其，在歐洲各地輾轉搬遷，如今與男友定居美國比佛利山莊，改名換姓重新生活，並且經營一間公關公司。