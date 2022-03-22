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阿美族男子「為女友遺愛」　申請入烏克蘭當傭兵

▲▼35歲台灣阿美族男子王芮緹。（圖／翻攝臉書／柳人不悔）

▲35歲台灣阿美族男子王芮緹。（圖／翻攝臉書／柳人不悔，下同）

文／中央社

曾為完成女友遺願騎單車勇闖世界的35歲台灣阿美族男子王芮緹，決心幫烏克蘭對抗俄羅斯，他19日專程從台灣飛到芬蘭，21日向烏克蘭駐芬蘭大使館遞交「國際傭兵申請書」，經初審面試，目前正等待是否錄取的通知。

王芮緹21日晚接受中央社記者越洋電話訪問指出，看到新聞中的殘酷景象讓他很悲傷，沒想到21世紀還有戰爭，盼能為捍衛人類自由價值盡一份心力；自己沒有錢，但願意「奉獻自己的血換烏克蘭人的自由」。

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他強調，參戰這件事適合沒有牽掛的人去做，「如果我不幸走了，剛好可以去見她（前女友）」。

王芮緹為替已故女友完成前往梵蒂岡夢想，2016年開始騎腳踏車窮遊世界，2017年在芬蘭因自行車遭竊行程受阻，卻登上當地媒體頭條，獲得芬蘭民眾熱烈捐助。

▲▼35歲台灣阿美族男子王芮緹。（圖／翻攝臉書／柳人不悔）

特派專欄／他騎鐵馬窮遊世界圓女友遺願
對於選擇到芬蘭的烏克蘭使館遞交外籍傭兵申請書，王芮緹解釋，上次在芬蘭旅行是他人生第一個轉捩點，這次或許可在芬蘭遇到人生第2個轉捩點。

他在電話那頭笑著說，19日抵達芬蘭機場，秀出2017年在芬蘭的新聞報導，30秒就獲得快速通關，機場人員還拍拍他的肩膀說：「你回來了，小英雄！」

王芮緹21日一早前往烏克蘭駐芬蘭使館，流程包括先填申請書、約10分鐘的面試，面試官會詳細詢問相關作戰經驗；他則回答在台灣服役時是憲兵站哨兵，並告知面試官自己受過基礎軍事訓練，會使用槍枝。

▲▼35歲台灣阿美族男子王芮緹。（圖／翻攝臉書／柳人不悔）

由於此前傳出有奸細以傭兵名義混入烏克蘭軍隊，王芮緹說，烏克蘭目前對招募國際傭兵的審核較嚴格，加上不確定能否錄取，在等待電子郵件回覆之時，他21日晚先搭船前往拉脫維亞，再騎車經由立陶宛到波蘭；若烏克蘭駐芬蘭使館拒絕參戰申請，可能會嘗試在立陶宛等沿途國家再試試看。

王芮緹透露，沒料到芬蘭現在是攝氏零下2度低溫，儘管沒帶足厚重保暖衣物，這兩天又睡在故障帳棚，但往昔旅行已多次遭逢死劫和各式挑戰，最後總獲得意想不到的保佑與祝福；他希望這次也能逢凶化吉，完成自己為烏克蘭人民盡一份力的心願。

 

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