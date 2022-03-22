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車主小心！俄烏開打金價飆漲　他曝「這款零件」一次被偷16輛

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▲國際金價創新高，汽車零件「觸媒轉換器」因內含銠、鈀、鉑等稀有貴金屬，成了竊賊最新覬覦目標。（合成圖／梁子謙、警方提供）

圖文／CTWANT

俄羅斯和烏克蘭戰況越演越烈，國際金價也屢創新高，竟有宵小趁此機會作亂，鎖定含有銠、鈀、鉑等稀有貴金屬的汽車零件「觸媒轉換器」下手，與坊間非法回收業者及懂得分解貴金屬的專業人士聯手，大賺另類「戰爭財」。一家車行在交車時，發現16輛國產小貨車的觸媒轉換器、含氧感知器等貴重零件都被偷走，只能再花費約60萬元處理，損失慘重。

本刊調查，汽車觸媒轉換器現今造價每支約為2萬5000元到2萬8000元，含安裝工錢則超過3萬元。銠、鈀因為汽車產業的需求，近年價格竟遠遠超過黃金，以銠金屬為例，3月份每公克已達16145元，黃金每公克則約1760元，價差近10倍，這讓汽車觸媒轉換器奇貨可居，成了竊賊覬覦的「鋼鐵肥羊」。

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觸媒轉換器又稱觸媒轉化器，安裝於汽車廢氣排放系統中，以銠、鈀、鉑等貴金屬作為觸媒，利用催化機制減少有害廢氣，在正常使用下，壽命可達10數年。含氧感知器主要功能是為了使觸媒轉換器發揮更好的轉化效率，如含氧感知器故障時，會導致觸媒轉換器容易損壞，並造成引擎耗油、加速無力，汽車排氣管廢氣變臭，甚至無法通過監理所汙染檢驗。

經營網路頻道、在全台打響高知名度的二手車業者梁子謙，將零件被偷的經驗拍成影片教學，提醒一般民眾尤其是家裡有貨車的人要特別注意。（圖／梁子謙提供）

▲經營網路頻道、在全台打響高知名度的二手車業者梁子謙，將零件被偷的經驗拍成影片教學，提醒一般民眾尤其是家裡有貨車的人要特別注意。（圖／梁子謙提供）

綽號「兩千」的二手車業者梁子謙因經營網路頻道而在車界擁有高知名度，他近日向受景氣影響而限縮業務的車行收購17輛近9成新的國產小貨車，不料車行一時大意，將車輛停在沒有安全防護的空地上，給了宵小可乘之機。

梁子謙提到，他在交車時最後試車，發現車輛竟然發出如「砲管」般的轟隆聲，趴到車底下一看，發現17台車子除了1台完好，其他16台的觸媒轉換器、含氧感知器等貴重零件都已不翼而飛，他當場傻眼，貨運行更是欲哭無淚。

報警調查發現，失竊處是監視器死角，周遭又無住戶，尋回難度有如登天，梁子謙只好找來維修廠估價，車輛雖在保固範圍內，但使用保固將影響車價，他與車行協商後，決定共同負擔修理費60萬元。

梁子謙說，他這批貨車的螺絲幾乎全新好拆卸，可以完整裝到其他車上，粗估16組的觸媒轉換器等零件，依目前二手市場行情，順利脫手可以獲得近30萬元的暴利。

車商指出，由於汽車觸媒轉換器沒有烙印安全編碼，所以難以「贓物」論罪，老練的竊賊只要裝備齊全，最快不到3分鐘就可到手一支。目前市場行情，只要是完好、沒瑕疵的近全新品，一轉手就是15000元的價金。但這種貨色市場難得一見，因此實際價格視需求會更高。

盜賊常鎖定長時間停在路旁的小貨車，或底盤較高的休旅車犯案，使用砂輪機、電鋸鋸斷排氣管，一分鐘內就能偷走排氣管中段的觸媒轉換器。(圖／報系資料照)

▲盜賊常鎖定長時間停在路旁的小貨車，或底盤較高的休旅車犯案，使用砂輪機、電鋸鋸斷排氣管，一分鐘內就能偷走排氣管中段的觸媒轉換器。(圖／CTWANT提供)

此外，一般慣竊為了怕行竊時被發現，常以油壓剪、砂輪機切割觸媒，銷贓管道通常是尋找坊間非法回收業者及懂得分解貴金屬的專業人士聯手，無法保持觸媒完整度，每支價格約2000元到3000元。

車商說，一般車種的觸媒轉換器，重量介於2至3公斤不等。若以1公斤的汽車觸媒轉換器平均估算，約可得到1.4克的黃金，0.14克的鉑，與0.13克的銠，目前總計市價約為美金160元，約等於4534元台幣。

警方透露，盜賊會鎖定長時間停在路旁的小貨車，或底盤較高的休旅車犯案，使用砂輪機、電鋸鋸斷排氣管，一分鐘內就能偷走排氣管中段的觸媒轉換器，呼籲車主盡量將車子停在明亮、有監視器的地方，別因一時大意而讓愛車成為竊賊的目標。

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